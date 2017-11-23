Перестрелка в Дагестане: среди жертв есть депутат
В результате перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана убиты два человека, еще трое получили ранения, сообщает МВД республики.
Как сказал агентству Интерфакс представитель ведомства, в конфликте принимали участие от 10 до 15 человек. Один человек был задержан, еще двоих разыскивает полиция.
Министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов сообщил ТАСС, что пострадавшие были госпитализированы в больницу Дербента в состоянии средней тяжести.
- В Чечне застрелен депутат местного парламента от КПРФ
- Сколько мужчин, столько стволов: что делят чеченцы и дагестанцы
По информации источника ТАСС в силовых структурах региона, ранения получили шесть человек. Такие же данные приводит Интерфакс со ссылкой на свой источник.
Среди убитых в перестрелке - депутат районного собрания Магарамкентского района Эльдар Яралиев, сообщил ТАСС глава района Фарид Ахмедов.
По словам информированного источника Интерфакса, к случившемуся причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не разглашаются.
"Вооруженный конфликт произошел между молодыми мужчинами в Магаранкенском районе недалеко от приграничной зоны. В результате перестрелки, по предварительным данным, два человека погибли, еще шестеро получили ранения", - рассказал анонимный собеседник агентства РИА Новости.
Магарамкентский район Дагестана граничит с Азербайджаном.
Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в перестрелке участвовал депутат городского собрания Дербента, он объявлен в розыск. ''По предварительным данным, он приехал и начал драку. Стрелял он'', - заявила собеседница агентства.