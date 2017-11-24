Олимпийцу Писториусу вдвое увеличили срок за убийство подруги

  • 24 ноября 2017
Оскар Писториус Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Оскар Писториус застрелил свою девушку Риву Стинкамп в 2013 году

Суд ЮАР изменил срок заключения для олимпийского чемпиона Оскара Писториуса, который осужден за убийство своей девушки Ривы Стинкамп. Тюремный срок ему продлили с 6 лет до 13 лет и пяти месяцев.

Прокуроры настояли на том, что первоначальный шестилетний срок за убийство Ривы Стинкамп - слишком мягкое наказание.

Высший апелляционный суд постановил, что приговор должен быть изменен с продлением срока до 15 лет с вычетом уже отсиженного.

Писториус заявил, что застрелил Стинкамп в День святого Валентина в 2013 году, приняв ее за грабителя.

Ранее суд низшей инстанции принял во внимание смягчающие обстоятельства и сократил полагающийся 15-летний срок за убийство.

По мнению суда, реабилитация и раскаяние перевешивают отягчающие обстоятельства, такие как отсутствие предупредительного выстрела в воздух.

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Image caption Рива Стинкамп была известной моделью

Изначально в 2014 году Писториус получил пять лет за непредумышленное убийство. Однако после апелляции в 2015 году суд пересмотрел свое решение и осудил его по статье "Убийство".

Писториус четыре раза выстрелил в Стинкамп через закрытую дверь туалета в своем доме в столице ЮАР Претории.

Атлет шесть раз выигрывал золото Паралимпийских игр. Он прославился тем, что стал первым спортсменом с ампутированными конечностями, выступившим в спринте на Олимпийский играх. В 2012 году он стал участником Игр в Лондоне, пробежав дистанцию на специальных карбоновых протезах-лезвиях.

Обе ноги ниже колена Писториус потерял в раннем детстве.

Триумф и падение Оскара Писториуса

  • Август 2012 года: Участие в Олимпийских Паралимпийских играх в Лондоне, которое принесло ему золото
  • Февраль 2013 года: Убийство подруги Ривы Стинкамп
  • Март 2014 года: Начало судебного процесса
  • Сентябрь 2014 года: Суд принимает решение о виновности Писториуса в непреднамеренном убийстве
  • Октябрь 2014 года: Начало пятилетнего тюремного срока
  • Октябрь 2015 года: Перевод под домашний арест
  • Декабрь 2015 года: Суд постановил, что Писториус виновен в убийстве
  • Июль 2016 года: Приговор к шести годам заключения
  • Ноябрь 2017 года: Срок увеличен до 15 лет с вычетом уже проведенного в тюрьме времени

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