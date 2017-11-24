Олимпийцу Писториусу вдвое увеличили срок за убийство подруги
Суд ЮАР изменил срок заключения для олимпийского чемпиона Оскара Писториуса, который осужден за убийство своей девушки Ривы Стинкамп. Тюремный срок ему продлили с 6 лет до 13 лет и пяти месяцев.
Прокуроры настояли на том, что первоначальный шестилетний срок за убийство Ривы Стинкамп - слишком мягкое наказание.
Высший апелляционный суд постановил, что приговор должен быть изменен с продлением срока до 15 лет с вычетом уже отсиженного.
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Писториус заявил, что застрелил Стинкамп в День святого Валентина в 2013 году, приняв ее за грабителя.
Ранее суд низшей инстанции принял во внимание смягчающие обстоятельства и сократил полагающийся 15-летний срок за убийство.
По мнению суда, реабилитация и раскаяние перевешивают отягчающие обстоятельства, такие как отсутствие предупредительного выстрела в воздух.
Изначально в 2014 году Писториус получил пять лет за непредумышленное убийство. Однако после апелляции в 2015 году суд пересмотрел свое решение и осудил его по статье "Убийство".
Писториус четыре раза выстрелил в Стинкамп через закрытую дверь туалета в своем доме в столице ЮАР Претории.
Атлет шесть раз выигрывал золото Паралимпийских игр. Он прославился тем, что стал первым спортсменом с ампутированными конечностями, выступившим в спринте на Олимпийский играх. В 2012 году он стал участником Игр в Лондоне, пробежав дистанцию на специальных карбоновых протезах-лезвиях.
Обе ноги ниже колена Писториус потерял в раннем детстве.
Триумф и падение Оскара Писториуса
- Август 2012 года: Участие в Олимпийских Паралимпийских играх в Лондоне, которое принесло ему золото
- Февраль 2013 года: Убийство подруги Ривы Стинкамп
- Март 2014 года: Начало судебного процесса
- Сентябрь 2014 года: Суд принимает решение о виновности Писториуса в непреднамеренном убийстве
- Октябрь 2014 года: Начало пятилетнего тюремного срока
- Октябрь 2015 года: Перевод под домашний арест
- Декабрь 2015 года: Суд постановил, что Писториус виновен в убийстве
- Июль 2016 года: Приговор к шести годам заключения
- Ноябрь 2017 года: Срок увеличен до 15 лет с вычетом уже проведенного в тюрьме времени