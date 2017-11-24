Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Правообладатель иллюстрации STANISLAV KRASILNIKOV/TASS Image caption Российские бобслеисты на церемонии вручения золотых наград после победы в заезде четверок. Александр Легков - слева.

Международный олимпийский комитет признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи еще четырех российских спортсменов. Среди них - бобслеист Александр Зубков, который на Играх 2-14 года завоевал два золота.

После этого решения Россия уступило первое место в медальном зачете Норвегии.

Зубков завоевал золотые медали в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, теперь эти результаты аннулированы.

Кроме того, дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушениях антидопинговых правил бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александру Румянцеву.

Фатклуина завоевала на Олимпиаде серебро в заезде на 500 метров. У Стульневой и Румянцева не было медалей в Сочи.

Все четверо спортсменов пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх.

После решения МОК у российской сборной осталось только десять золотых медалей. Таким образом, в неофициальном медальном зачете Игр в Сочи Россия опустилась на третье место. Первую строчку занимает Норвегия, вторую - Канада.