Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Международный олимпийский комитет признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи еще четырех российских спортсменов. Среди них - бобслеист Александр Зубков, который на Играх 2-14 года завоевал два золота.
После этого решения Россия уступило первое место в медальном зачете Норвегии.
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Зубков завоевал золотые медали в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, теперь эти результаты аннулированы.
Кроме того, дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушениях антидопинговых правил бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александру Румянцеву.
Фатклуина завоевала на Олимпиаде серебро в заезде на 500 метров. У Стульневой и Румянцева не было медалей в Сочи.
Все четверо спортсменов пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх.
После решения МОК у российской сборной осталось только десять золотых медалей. Таким образом, в неофициальном медальном зачете Игр в Сочи Россия опустилась на третье место. Первую строчку занимает Норвегия, вторую - Канада.