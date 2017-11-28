Путин пообещал россиянам ежемесячные выплаты за первого ребенка

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Путин заявил о необходимости перезагрузить демографическую политику в России

Президент России Владимир Путин сообщил, что с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка в семье. Она будет выплачиваться, пока первенцу не исполнится 1,5 года.

По словам Путина, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В среднем в следующем году она составит 10 523 рубля.

"Будут учитываться доходы семьи. И думаю, что это будет справедливо - в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", - отметил президент.

Выплаты на первого ребенка смогут, по словам Путина, получить только семьи с доходами, которые не более чем в полтора раза превышают прожиточный минимум.

Согласно сентябрьскому постановлению правительства, в среднем по России величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал 2017 года составляет 11 163 рубля. Получается, что помощь могут получить семьи с доходами на одного человека в среднем не выше 16 744 рублей.

За три года на программу планируют потратить 145 млрд рублей, сказал Путин.

Если предположить, что бюджет программы будет распределяться в течение этого периода равномерно, то в год будет тратиться 48,2 млрд рублей, а выплаты получат примерно 4,6 млн семей.

Много это или мало? К примеру, по данным Росстата, в первом полугодии этого года доходы ниже прожиточного минимума имели 21,1 млн человек - это примерно 14,4% населения России.

Демографическая яма и маткапитал

Путин также предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года, однако внести в нее некоторые изменения.

"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", - пояснил он.

Кроме того, Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок: такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Демографы полагают, что рождаемость в России продолжит снижаться

Судя по данным Росстата, ситуация с рождаемостью в России в этом году ухудшается. С января по октябрь этого года родилось чуть более 1,4 млн человек. Это на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Демографы полагают, что рождаемость будет снижаться и дальше. Это связано с тем, что заводить семьи начали представители поколений 1990-х годов. В тот период в России была демографическая яма. Кроме того, сейчас многие откладывают рождение детей из-за экономических проблем и недостатка денег.

Власти с 2007 года стимулировали рождаемость с помощью программы материнского капитала, который могли получить семьи после рождения второго ребенка.

В этом году материнский капитал составил 453 тысячи рублей. Эти деньги семьи могут потратить на конкретные цели, например, приобретение жилья.

Некоторые эксперты полагают, что эта программа не имела влияния на рождаемость. К примеру, Владимир Козлов из института демографии Высшей школы экономики объяснял, что программа не заставила семьи заводить больше детей. Скорее благодаря ей они не стали откладывать их рождение и завели их быстрее.