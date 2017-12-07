Обвиненный в домогательствах сенатор ушел в отставку в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "В ближайшие несколько недель я уйду с поста члена сената Соединенных Штатов Америки", - заявил Эл Франкен, сенатор от штата Миннесота

Эл Франкен, сенатор-демократ от штата Миннесота и бывший комик, заявил о своей отставке. В середине ноября более 12 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Накануне коллеги Франкена по Демократической партии - как мужчины, так и женщины - заявили, что более не могут терпеть его в своих рядах.

С трибуны сената Франкен заявил, что уважает женщин, назвал этот день самым тяжелым за все годы своей политической карьеры и сказал, что больше не может эффективно исполнять обязанности сенатора.

В последние несколько недель более 10 женщин заявили, что сенатор Франкен хватал их за интимные места и целовал без их согласия.

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Франкен неоднократно приносил извинения всем женщинам, которые заявили о его недопустимом поведении. Но до сегодняшнего дня Франкен не собирался подавать в отставку и обещал сотрудничать с сенатским комитетом по этике, который начал расследование против него.

Мужчина в Овальном кабинете

В своей прощальной речи Франкен сделал выпад в адрес Республиканской партии: "В этом есть некоторая ирония - я оставляю свою должность в тот момент, когда мужчина, который под запись хвастался своим агрессивным сексуальным поведением, остается в Овальном кабинете, а еще один мужчина, который неоднократно охотился на молодых девушек, баллотируется в Сенат при полной поддержке его партии".

Дональда Трампа, который ныне занимает Овальный кабинет в Белом доме, неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах и агрессии - в 1989 году об этом во время бракоразводного процесса говорила Ивана Трамп, первая жена миллиардера.

Во время президентской избирательной кампании, в мае 2016 года, New York Times опубликовала свидетельства нескольких женщин, которые говорили о домогательствах со стороны будущего кандидата в президенты США от Республиканской партии.

Незадолго до второго раунда дебатов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон была обнародована частная видеозапись 2005 года, где Трамп хвастался своими приставаниями к женщинам в разговоре с ведущим программы Access Hollywood Билли Бушем.

Позднее он назвал это "обычной мужской болтовней в раздевалке" и извинился перед теми, кого могли обидеть его высказывания.

Выборы в Алабаме

Второй адресат нападок Эла Франкена - Рой Мур, кандидат в сенаторы от штата Алабама. В начале ноября он был обвинен в нескольких эпизодах преследования девочек-подростков начиная с 1970-х годов.

Пять женщин заявили о его приставаниях, одна из них рассказала, что у нее была сексуальная связь с Муром, когда ей было 14. Еще одна женщина обвинила Мура в попытке изнасилования, когда ей было 16. Все женщины, чьего внимания в начале 80-х годов добивался Мур, были тогда несовершеннолетними; ему самому было немного за 30.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна женщина обвинила Роя Мура в попытке изнасилования, когда ей было 16 лет

Сам Мур заявил, что встречался со многими девушками, но не припоминает подростков, и указал, что всегда ходил на свидания, получив разрешение от родителей своих спутниц.

Дочь президента Иванка Трамп после этого заявила, что "для людей, которые охотятся за детьми, в аду есть специально отведенное место".

Сам Дональд Трамп, однако, в конечном итоге поддержал Мура в "Твиттере" и личным звонком. По словам кандидата в сенаторы от Алабамы, президент сказал ему: "Задай им жару, Рой!"

Он заявил, что в условиях малого перевеса республиканцев в сенате и отказа демократов поддерживать инициативы администрации, партия не может позволить себе уступить место сенатора от Алабамы.