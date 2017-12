11 "друзей" Роскомнадзора: какие сайты запретили в России

Правообладатель иллюстрации SERGEI KARPOV/TASS Image caption По мнению российских правоохранителей, 11 сайтов НКО вредят конституционному строю

Генпрокуратура потребовала запретить в России доступ к сайтам 11 иностранных неправительственных организаций - чья деятельность и так запрещена в России. Что это за организации и угрожали ли их сайты государственному строю, как опасаются власти?

Требование Роскомнадзору заблокировать доступ к интернет-сайтам и их зеркалам генеральная прокуратура опубликовала на своем официальном сайте. Роскомнадзор уже заявил, что внесет 11 сайтов в специальный реестр запрещенных ресурсов для операторов связи - то есть в России доступ к ним и их зеркалам теперь будет ограничен.

Это первый случай применения закона о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций, принятого в ноябре этого года. По этому закону прокуратура имеет право потребовать запрета доступа к материалам сайтов организаций, которые ранее были признаны в России нежелательными, то есть представляющими угрозу для безопасности государства.

В список надзорного ведомства вошли проекты "Открытой России" Михаила Ходорковского, а также американские, британские и одна румынская организации - все они раньше уже были признаны нежелательными. Им и так запрещена любая деятельность на территории России, а за сотрудничество с ними по закону полагается штраф.

Даже если деятельность организации запрещена, на сайте все равно будет содержаться противоправный контент - так объясняли авторы законопроекта необходимость блокировки. "Подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, для формирования негативного общественного мнения и дестабилизации обстановки в стране", - говорилось в пояснительной записке.

Так, соавтор законопроекта о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций депутат от КПРФ Александр Ющенко сказал Би-би-си, что еще не разобрался, зачем необходимо блокировать сайты иностранных НКО. Если эти сайты исполняют роль пропагандиста и предлагают посетителям антироссийские материалы, которые расшатывают конституционный строй государства, то ни одно правительство не стало бы это терпеть и заблокировало бы к ним доступ, пояснил Би-би-си член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Перед мартовскими выборами власти хотят от греха подальше заблокировать сайты, где может быть написано что-то, что чисто теоретически может повлиять на исход выборов, считает политолог Федор Крашенинников. "Думаю, ближе к выборам постараются закрыть побольше сайтов и сделать так, чтоб кампания прошла в формате монолога власти. Сомневаюсь, что эти сайты настолько влиятельны", - говорит эксперт.

Что за сайты, по мнению российских властей, могут помешать выборам?

"Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy) - пожалуй, один из самых известных в России американских фондов. Организация учреждена в 1983 г. совместно Республиканской и Демократической партиями США, финансируется как частными компаниями, так и от государственного агентства США по международному развитию (USAID). Фонд дает гранты на проекты неправительственных организаций за рубежом, "работающих на достижение демократических целей", сказано на сайте фонда. В России фонд спонсировал такие общественные организации, как Московская Хельсинкская группа Людмилы Алексеевой и "Движение за права человека" Льва Пономарева. Российские власти неоднократно критиковали NED, обвиняя власти США во вмешательстве в российскую политику.

NED стал первой организацией, признанной нежелательной в России в 2015 году. "Используя возможности подконтрольных российских коммерческих и некоммерческих организаций, NED участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в Вооруженных силах России", - утверждалось в официальном заявлении генпрокуратуры. Минюст утверждал, что NED участвовал в финансировании каждой четвертой организации, признанной иностранным агентом (22 из 81). Госдепартамент назвал запрет NED усилением давления на независимые мнения в России.

С тех пор официально NED не сообщал о финансировании российских неправительственных организаций. На сайте организации сейчас сообщается о целях и задачах фонда и о том, как подать заявку на грант.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption За почти 30 лет работы в России фонд Сороса потратил на научные, образовательные, культурные и другие проекты около $1 млрд

Фонд Открытое общество (Open Society Foundation), "Институт открытое общество Фонд содействия" (OSI Assistance Foundation) - фонд финансиста и филантропа Джорджа Сороса. Фонд Сороса поддерживает программы в области образования, культуры, искусства, здравоохранения, гражданских инициатив.

В октябре 2017 года представители фонда сообщали, что Сорос передал "Открытому обществу" большую часть своего состояния, почти 18 млрд долларов. Таким образом фонд стал вторым по величине благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс, отмечала газета Wall Street Journal.

В России фонд Сороса работал с 1995 года, Он спонсировал программу по проведению интернета, учреждал стипендии ученым и студентам, проводил олимпиады для школьников. В 2013 году помощь от фонда получали правозащитные центры "Мемориал", "Агора", "Комитет против пыток". Многие НКО, которые финансировал фонд Сороса, позднее признали иностранными агентами.

Фонд Сороса также стал нежелательным в России в 2015 году. Организация в ответ сообщила, что в прошлом ее усилия "приветствовались российскими официальными лицами и гражданами".

"Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law) - некоммерческая организация, о создании которой было объявлено Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим в 2006 г. Ее целью указана поддержка экономического, правового и институционального развития России.

Также в списке Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs) - американская некоммерческая организация, финансируемая в том числе NED. Институт указывает, что оказывает поддержку политическим и гражданским организациям за рубежом, обеспечивая честные результаты выборов и открытости, отчетности правительств. Председателем совета директоров является экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

В России институт работал с 1980-х годов, проводил тренинги и семинары по выборам. В 2012 году институт закрыл свой офис в России, что не помешало генпрокуратуре назвать организацию нежелательной в 2016 году. На сайте организации содержится информация о работе, новости, объявления о вакансиях и календарь избирательных кампаний в разных странах.

Правообладатель иллюстрации DMITRY ASTAKHOV/TASS Image caption О создании НКО для поддержки экономического и правового развития России Путин и Буш объявили совместно

Фонд инвестирования в развитие СМИ (Media Development Investment Fund Inc) - нью-йоркская некоммерческая организация, предоставляющая кредиты и оказывающая техническую помощь независимым СМИ, работающим в странах со сложной ситуацией в сфере свободы СМИ, помогая им обрести финансовую самостоятельность.

Российские СМИ писали, что фонд выделял гранты российским региональным медиа. Телеканал НТВ в 2016 году посвятил фонду целый репортаж. В нем о сотрудничестве с фондом рассказывал, например, руководитель ИА "Тульские новости" Андрей Мазов. Вскоре после откровений тульского редактора фонд также был признан нежелательным в России.

На сайте организации указано, что с 1996 года фонд инвестировал более 163 млн долларов более чем в 113 независимых изданий в 39 странах. Также на сайте содержится информация о фонде и порядке подачи на грант.

Корпорация "Международный республиканский институт" (International Republican Institute) - некоммерческая организация, финансирование деятельности осуществляется правительством США и конгрессом, цель - оказание помощи странам в строительстве демократии. Как сообщалось на сайте организации, в России институт реализовывал программы по развитию муниципального управления, по вовлечению молодежи и женщин в политический процесс, по обмену опытом между правительствами и парламентами России и США.

Институт возглавляет сенатор-республиканец Джон Маккейн.

После принятия "акта Магнитского" и закона об "иностранных агентах" в 2012 году IRI объявил о решении свернуть свои российские программы и вывел персонал из страны. Представители фонда объясняли, что закон об иноагентах делает работу фонда в России бессмысленной.

Однако фонд не перестал совсем интересоваться Россией. В 2016 году он объявил о начале работы под названием Beacon Project. Этот проект, судя по описанию на сайте IRI, должен был противодействовать растущей угрозе российской мягкой силы и пропаганды, предупреждая политиков, аналитические центры и медиа о "дестабилизирующих усилиях дезинформационной кампании Российской Федерации".

"По-видимому, этот проект и наша поддержка желания российского народа иметь свободу, вольность, и представительное правительство заставляют президента Путина нервничать", - комментировалась на сайте фонда новость о признании организации нежелательной в России.

На сайте организации немного новостей о России - в основном, это немногочисленные комментарии по России. Например, на сайте фонда было опубликовано заявление в поддержку госпитализированного активиста "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Во вторник стало известно о блокировке сайтов "Открытой России" - проектов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также сайта самого бизнесмена. "Открытая Россия" - та, что работает в России и публикует информационные материалы, не зарегистрирована официально ни как НКО, ни как СМИ. Зато регистрацию имеют другие организации, Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) - экспертный центр, возглавляемый сыном Михаила Ходорковского Павлом. Все они в апреле стали нежелательными в России, однако представители Ходорковского подчеркивают, что юридически "Открытая Россия" и Open Russia - разные организации.

"Открытая Россия" была зарегистрирована как общественная организация в 2001 году и первые несколько лет финансировалась МЕНАТЕПом. После выхода Ходорковского на свободу в сентябре 2014 года он объявил о возобновлении работы "Открытой России". В ноябре 2016 года состоялась учредительная конференция движения. Основными направлениями ее деятельности были определены поддержка граждан в спорах с властью и компаниями, общественный контроль за деятельностью органов власти и СМИ.

Также было заявлено о необходимости проведения конституционной, судебной, экономической, правоохранительной, политической, медийной реформ и в сфере регионального управления. Сейчас у страницы движения в социальной сети "Фейсбук" почти 125 тысяч подписчиков. В 2017 году Ходорковский объявил о запуске проекта "Открытые медиа"- акселератора для стартапов в области медиа. На сайте "Открытой России" публикуются новости, расследования, блоги и анонсы мероприятий движения.

За сайты "Открытой России" отдельно вступилась организация Amnesty International. "После запрета на филиалы "Открытой России", зарегистрированные в Великобритании в апреле, прокуратура дала заверения в том, что запрет не повлияет на деятельность одноименного движения в России. Сегодняшние события показывают, что это обещание было не более чем ложью. Власти продемонстрировали свое истинное намерение преследовать и преследовать "Открытую Россию", - говорится в официальном заявлении организации.

The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества, Румыния) - оказывает поддержку гражданскому обществу в Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдавии, Румынии и на Украине. Учредителями являются Германский фонд Маршалла (МША), USAID, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, МИД Румынии, правительство Латвии и Фонд Гарри и Линды Бредли (США).

На сайте организации указывается, что ее целью является развитие сотрудничества стран Причерноморья, Армении и Азербайджана, а также поддержка гражданского общества в странах Закавказья, Болгарии, Молдавии, Румынии и на Украине. Среди проектов фонда также "поддержка свободных СМИ и правозащитных организаций в Белоруссии с целью противостояния диктаторскому режиму".

Фонд был признан нежелательным только в июле 2017 года.