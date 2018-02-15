Спасенную из Сирии уроженку Дагестана осудили на восемь лет с отсрочкой

Правообладатель иллюстрации Zubair Bairakov/TASS Image caption Родственники людей, вывезенных на подконтрольные "Исламскому государству" территории, в августе 2017 года устроили шествие в Грозном

Суд в Махачкале приговорил уроженку Дагестана Загидат Абакарову, вывезенную властями Чечни из Сирии, к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой на 13 лет - пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Об этом Русской службе Би-би-си сообщил ее адвокат.

Адвокат обжалует приговор. Мать девушки Патимат Хайруллаева назвала приговор "беспределом".

Русская служба Би-би-си подробно рассказывала о судебном процессе над молодой женщиной здесь.

Это уже второй приговор, вынесенный в Дагестане в отношении девушки, уехавшей в Сирию вслед за мужем и вернувшейся домой под гарантии безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова. Первый приговор - 26-летней Наиде Шайх-Ахмедовой - огласили 16 января. Девушку приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии с отсрочкой наказания до 2030 года. Приговор вступил в силу.

Абакарову вместе с тремя ее детьми доставили в Россию 21 октября в рамках кампании по возвращению женщин и детей с территорий, освобожденных от боевиков "Исламского государства" (группировка запрещена в России, Британии и других странах).

Инициатором этой кампании стал Рамзан Кадыров, а непосредственным исполнителем - представитель Чеченской республики в странах Ближнего Востока Зияд Сабсаби.

Изначально представитель центра по борьбе с экстремизмом МВД Чечни утверждал, что если женщины подпишут явку с повинной, то это поможет им избежать уголовной ответственности по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.

Однако правоохранительные органы Дагестана задержали Абакарову.

"Как прилетели, чеченские фсбэшники им документы сделали, опросили, сказали, что обвинения с них снимаются, поедете домой. Но только вышли на улицу, уже там ждала дагестанская полиция. Детей [наших дочерей] нам отдали, а их забрали", - рассказала Би-би-си мать Загидат Петимат Абакарова.

"В полном шоке"

По части 2 статьи 208 Уголовного кодекса РФ об участии в незаконном вооруженном формировании, действовавшей на момент предполагаемого совершения Абакаровой преступления, ей грозило до десяти лет лишения свободы. Сейчас наказание по этой статье ужесточено, виновному грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В примечании к этой статье говорится, что "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".

Тем не менее, 24 октября Абакарову поместили в СИЗО, причем, по словам ее матери, родственников не оповестили о заседании, не дав возможности нанять адвоката.

В Чечне эти меры раскритиковали. Член совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова заявила, что была "в полном шоке" от действий правоохранительных органов Дагестана.

Абакарову арестовали вместе с другой женщиной, вернувшейся тем же бортом из Сирии, - Муслимат Курбановой. Позднее стало известно о задержании еще одной уроженки Дагестана Халимат Алхотовой, вернувшейся из Сирии 13 ноября.

Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев заявил, что правительство республики продолжит работу по возвращению детей и женщин.

По последней информации, после начала кампании в августе 2017 года в Россию были эвакуированы 107 женщин и детей - уроженцев Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области и других регионов.

Всего в списках российских женщин и детей, разыскиваемых в Сирии и Ираке, по словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, более 780 человек.