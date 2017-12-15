Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение

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Россия и Египет договорились о частичном возобновлении с февраля авиаперелетов, прекращенных в 2015 году после крушения российского лайнера Airbus A321 компании "Когалымавиа" над Синаем.

Меморандум о возобновлении перелетов подписали прибывший в Москву министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи и глава российского министерства транспорта Максим Соколов. Также был подписан протокол по безопасности авиасообщения.

Подписанные договоренности касаются только рейсов из Москвы в Каир. Российские компании не планируют возобновлять чартерные перелеты из Каира в курортные Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так как их аэропорты пока не прошли российскую аттестацию по безопасности, сообщал источник газеты "Ведомости".

Перелеты между Каиром и Москвой собираются вновь начать в феврале, а дата возобновления чартерных рейсов до курортных городов пока неизвестна, сказал в пятницу в интервью "России 24" министр транспорта Максим Соколов. "Это задача следующего года," - сказал Соколов о возвращении чартерных рейсов.

Из российских авиакомпаний на выполнение прямых рейсов "Москва-Каир" пока подписался только "Аэрофлот", добавил он.

"Я лично говорил с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Геннадьевичем Савельевым. Там целая серия контрактов, с хэндлинговыми организациями, топливозаправочным комплексом, самим аэропортом, возобновить работу представительства. Эта работа уже ведется", - сказал глава Минтранса.

Переговоры

11 декабря по итогам переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом Аль-Сиси Владимир Путин заявил, что Россия и Египет готовятся возобновить авиасообщение. Путин связал это с тем, что Россия больше не имеет претензий к египетским аэропортам по безопасности полетов.

"После страшной трагедии в небе над Синаем прямое воздушное сообщение между нашими странами было прервано. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром", - сказал Путин.

До прекращения перелетов в 2015 году Египет был одним из самых популярных направлений у российских туристов. По данным минтуризма Египта, в 2016 году его суммарный турпоток сократился на 40%.

Консультации по возобновлению полетов длились два года. Россия проводила аттестацию крупных египетских аэропортов.

В феврале российское правительство опубликовало протокол по безопасности авиасообщения с Египтом. Документ включает перечень полномочий российских сотрудников безопасности в египетских аэропортах - они будут проверять операции по посадке пассажиров, загрузке багажа и обслуживанию самолетов.

Управлять их работой будет российское юридическое лицо, назначенное Росавиацией, авиакомпании не смогут выполнять рейсы между Россией и Египтом, если не заключат с ним контракт, сообщал "Коммерсант".

Источники издания также связывают возобновление перелетов между Москвой и Каиром с реализацией контракта на стротельство Россией АЭС в египетском Эд-Дабаа. По информации "Коммерсанта", Москва еще в 2015 году согласилась выдать Каиру под проект АЭС госкредит на 25 млрд долларов, но проект не был окончательно согласован.

Как отмечает издание, Путин сделал заявление о готовности возобновить полеты только после того, как в его присутствии глава "Росатома" Алексей Лихачев подписал контракт на строительство АЭС с министром энергетики Египта Мухаммедом Шакером.

Катастрофа над Синаем

Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после того как самолет Airbus A321 российской компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека - все, кто был на борту.

Ответственность за случившееся взяла на себя египетская группировка, связанная с организацией "Исламское государство" (экстремистская группировка, запрещенная в России).

Исследования багажа и частей самолета подтвердили, что на его борту сработало самодельное взрывное устройство. По результатам расследования глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что произошедшее можно однозначно назвать террористическим актом.