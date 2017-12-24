"Не с бутылками, а с цветами": как прошел протестный митинг в Москве

Image caption Митинг, вызвавший чуть не раскол в московской оппозиции, собрал несколько сотен человек

На митинг политика Ильи Яшина в Лермонтовском сквере, обсуждение которого спровоцировало прокурорское предостережение, судебный иск и конфликт внутри московской оппозиции, в итоге пришли 400 человек, передают корреспонденты Би-би-си.

Незадолго до митинга полиция попробовала вручить предостережение о незаконности проведения акции главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину, который и выступил организатором мероприятия, приуроченного к годовщине одной из крупнейших оппозиционных акций на проспекте Сахарова в 2011 году.

Яшин, как муниципальный депутат, настаивал, что имеет право провести муниципальный праздник "День свободных выборов" без дополнительного согласования с мэрией. Мэрия и московская прокуратура заявили, что он собирается провести незаконный политический митинг.

Однако утром Яшин издал распоряжение, по которому он собирался проводить уже не праздник, а встречу депутатов с жителями района.

После этого в отель "Волга" в Докучаевом переулке, где живет политик, пришли сотрудники полиции. Полицейские не знали точного адреса главы совета депутатов округа Красносельский, поэтому звонили во все двери и интересовались у соседей, не тут ли проживает Илья Валерьевич.

Image caption Полиция осматривала все квартиры в поисках Яшина

До того, как полиция нашла Яшина, его на одном из этажей обнаружил корреспондент Би-би-си. Вместе со сторонниками политик обсуждал, не стоит ли выйти с черного входа. Так как полиция уже ушла с того этажа, Яшин спокойно вышел из своей комнаты и спустился к выходу на лифте.

На улице Яшина встретила сотрудница полиции, которая зачитала ему предостережение о том, что собрание с жителями проводится с нарушением закона, так как он заранее не уведомил жителей надлежащим образом.

Яшин отказался расписываться на нем и попросил отправить копию предостережения в аппарат совета депутатов. Также он посоветовал сотруднице полиции обратиться в суд, "как Путин предлагает".

Image caption Илья Яшин просто вышел из дома раньше полиции

"Не за митинг, а за права"

Илья Яшин, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" и постоянный участник протестных акций, во власти работает совсем недавно. В сентябре 2017 года он и его соратники неожиданно заняли большинство мест в муниципальном собрании Красносельского района Москвы.

Обычно оппозиционеры, если им удавалось выигрывать московские выборы, занимали по одному-два места в каждом из районов, так что группа Яшина стала первой, кому удалось получить власть в целом районе.

Поговорив с сотрудником полиции, Яшин пошел к месту проведения митинга в Лермонтовском сквере. "Мы добиваемся уважения к реализации прав местного самоуправления в городе Москва. Мы считаем, что мы имеем право собираться там, где хотим", - объяснял он собравшимся на митинге.

Он рассказал, что он и его сторонники выиграли выборы в сентябре 2017 года и теперь обладают правом утверждать праздничные мероприятия, но власти не дали ему этим правом воспользоваться. "Нам на дали порадовать вас полевой кухней и концертной программой", - сетовал он, рассказывая, как полиция с утра демонтировала сцену.

Image caption Сотрудники полиции призывали разойтись, но не разгоняли собравшихся

"Мы боремся не за митинг, а за права", - пояснил он. "Мы пришли не с бутылками, а с цветами", - описывал Яшин мирные цели собрания.

Активисты подчеркивали, что они пришли без политических плакатов и партийной символики. "Цветы - новый символ. За плакат могут забрать, а в цветах не может быть ничего экстремистского", - сказал Би-би-си один из активистов.

Правда, без политических лозунгов на собрании не обошлось. Митингующие скандировали "Путин вор!" и "Долой власть чекистов", указывая на следящий за митингом дрон.

Все это время за митингом наблюдали несколько сотрудников полиции, которые призывали собравшихся разойтись. Впрочем, по итогам акции, которую полицейские называли незаконной, никого не задержали.

Image caption Участники акции обошлись без политической символики

После акции Яшин в окружении сторонников стал уходить с места проведения мероприятия. Всю дорогу до дома его сопровождали сотрудники полиции.

На акции ожидался Алексей Навальный, которого с утра инициативная группа выдвинула в президенты, но он сообщил в своем "Твиттере", что "застрял с проверкой подписей", которые собирался сегодня относить в ЦИК, и не приехал поддержать Яшина.

Недельный скандал

Акция Илья Яшина формально была организована как муниципальный праздник "День свободных выборов", который не требует согласования. За неделю до акции мэрия Москвы заявила, что считает проведение такой акции незаконной из-за того, что Яшин не подал заявку на проведение массового митинга в Лермонтовском сквере. Прокуратура вынесла депутату предостережение о незаконном проведении "несанкционированного митинга под видом районного праздника".

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Дмитрий Гудков и Илья Яшин

Через несколько дней другой оппозиционер Дмитрий Гудков подал заявку на проведение протестной акции около места проведения "праздника" Яшина - на проспекте Сахарова. Мэрия согласовала акцию Гудкова, несмотря на то, что заявка была подана с нарушением срока. Гудкова обвинили в намерении сорвать протестную акцию.

Гудков предложил Яшину провести совместную согласованную акцию, но тот отказался. В итоге Гудков отозвал свою заявку на проведение согласованного митинга.

За день до митинга Мосгорсуд принял меры, которые позволяют признать недействительным проведение "Дня свободных выборов". Суд постановил отменить решение депутатов о проведении праздника. Такое решение Мосгорсуд вынес после подачи иска депутатом от "Единой России".

Яшин, комментируя решение суда, указал, что оно было обжаловано, а значит, не вступило в законную силу. "Юридически этот запрет - просто декларация", - заявил Яшин.