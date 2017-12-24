На Филиппины обрушился тропический шторм: более 180 погибших

Media playback is unsupported on your device Последствия шторма на острове Минданао

Более 180 человек погибли в результате тропического шторма, обрушившегося на юг Филиппин. Десятки людей числятся пропавшими без вести. По словам властей, число жертв стихии может еще вырасти.

Шторм Тембин привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао.

Скорость ветра во время шторма достигала 80 километров в час, в настоящее время Тембин миновал Минданао и достиг южной части острова Палаван. Теперь он продолжает движение на запад.

Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо, где многие дома оказались погребены под кучами камней.

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Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спасатели работают без отдыха, им помогают обычные граждане

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption С наступлением темноты эвакуация людей не прекращается

Представитель полиции в Тубоде рассказал Франс пресс, что в городе погибли по меньшей мере 19 человек.

"Уровень воды в реке поднялся и большая часть домов были смыты. Деревни больше нет", - рассказал он.

Он добавил, что добровольцы пытаются откопать тела людей из грязи в деревне Далама.

Еще один чиновник рассказал, что по меньшей мере 10 человек погибли в Пиагапо, в 10 км от Тубода.

"Мы направили спасателей, однако они не сильно продвинулись из-за камней", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые деревни оказались фактически стерты с лица земли

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Шторм привел к наводнениям и селям

Филиппины регулярно страдают от сильнейших тропических штормов, хотя Минданао сравнительно редко оказывается затронут катаклизмами.

Тембин, который на Филиппинах называют Винта, обрушился на Минданао в пятницу, в некоторых районах острова был объявлен в режим чрезвычайной ситуации.

В пострадавших районах отмечаются сбои в подаче электричества и повреждения линий связи, которые мешают работе спасателей.

Неделю назад тропический шторм Кай-Так обрушился на центральный район Филиппин, жертвами стали десятки людей.

Регион все еще не оправился от тайфуна Хайан, в результате которого в 2013 году погибли более пяти тысяч человек.