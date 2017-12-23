После пожара в Лондонском зоопарке ищут пропавших зверей

Правообладатель иллюстрации BRENDAN COONEY/REUTERS Image caption Огонь в Лондонском зоопарке тушили 70 пожарных

Лондонский зоопарк закрыт на неопределенный срок после того, как в результате пожара там погиб трубкозуб по имени Миша.

Сотрудники зоопарка также сообщили о пропаже четырех сурикатов. Как полагают, они тоже могли стать жертвами пожара.

В результате происшествия пострадали несколько работников учреждения, один человек был госпитализирован, восьмерым медицинская помощь была оказана на месте.

Причина возгорания пока неизвестна.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Трубкозуб - млекопитающее длиной до 160 см с мощным хвостом и когтями

Сотрудники зоопарка немедленно прибыли на место происшествия и начали перемещать животных в безопасное место, заявили представители зоопарка.

"К сожалению, ветеринары подтвердили смерть девятилетнего трубкозуба Миши. На данный момент мы также недосчитались четырех сурикатов, у нас ограниченный доступ к месту происшествия, и мы не можем подтвердить это", - говорится в заявлении.

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"За всеми остальными животными тщательно следят ветеринары, однако, по предварительным данным, они не пострадали. Мы продолжим наблюдать за ними в течение нескольких дней".

Аднан Абдул Хусейн рассказал Би-би-си, что увидел пламя из расположенного рядом парка, где гулял с собакой, и сообщил службе безопасности зоопарка.

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"Не выглядело так, как будто дым просто идет из трубы, это было довольно серьезно", - сказал он.

"Когда я подходил ближе к зоопарку, стало видно, что все происходит внутри, поэтому я пошел к сотрудникам безопасности и сказал им: там пламя и дым, вы знаете об этом? И они, очевидно, ничего не знали", - рассказал он.

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Пожарные сообщили, что от огня пострадала большая часть кафе и сувенирного магазина, а также крыша зоопарка.