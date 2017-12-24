Пожар после шторма: на Филиппинах произошла еще одна трагедия
Вслед за мощным тропическим штормом, обрушившимся на юг Филиппин и унесшим жизни более 180 человек, там случилось еще одно несчастье.
По меньшей мере 37 человек пропали без вести и, скорее всего, погибли в результате сильного пожара в торговом центре в городе Давао на юге страны.
Пожарные несколько часов боролись с огнем.
Пламя вспыхнуло на третьем этаже и распространилось на верхний этаж здания. Сотрудники расположенной там телефонной справочной службы оказались в огненной ловушке.
У них не было шансов на спасение, сказал вице-мэр Давао Паоло Дутерте.
- Почему ураган "Харви" принес столько разрушений?
- У Филиппин перевернулся паром, на борту был 251 человек
Отец вице-мэра, президент страны Родриго Дутерте также посетил место трагедии и встретился с семьями пропавших без вести.
Причина пожара пока не установлена.
Как рассказала интернет-изданию Philippines Star менеджер торгового центра по маркетингу, пожар начался на третьем этаже, где продавались одежда, бытовая техника и мебель.
Давао - главный порт острова Минданао, третий по численности населения город страны. Он находится на расстоянии 800 км к юго-востоку от столицы Манилы.
Регион Минданао еще не успел прийти в себя после сильного шторма и наводнения, случившихся накануне. Данные по числу жертв и пострадавших уточняются, ранее сообщалось примерно о 200 погибших.
Еще десятки людей числятся пропавшими без вести, их судьба пока неизвестна.