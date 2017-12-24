Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет

Северная Корея назвала очередные санкции, наложенные Советом Безопасности ООН на Пхеньян, актом войны.

В заявлении министерства иностранных дел КНДР эти санкции называются "всесторонней экономической блокадой", сообщает северокорейское агентство новостей ЦТАК.

"Для того чтобы сорвать происки США, выдвигающих политику "США превыше всего" на основе силы и занимающихся только военным шантажом и угрозой везде и всюду для осуществления грезы господства над миром, нужно всесторонне укреплять именно мощную ядерную силу сдерживания", - говорится в заявлении министерства.

Совет Безопасности ООН наложил новые санкции на Северную Корею в ответ на продолжающиеся испытания баллистических ракет вопреки неоднократным предостережениям мирового сообщества.

Ужесточение режима санкций поддержали все 15 стран-членов Совета Безопасности. Текст резолюции предложили США.

Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР будут ограничены 500 тыс. баррелей в год. По данным США, в 2016 году Пхеньян импортировал 4,5 млн баррелей нефтепродуктов - таким образом, объем поставок должен снизиться почти на 90%.

Заявление Северной Кореи

"Мы считаем нынешнюю "резолюцию о санкциях", фабрикованную США и их сателлитами, грубым нарушением суверенитета нашей Республики и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и всесторонне отвергаем ее", - говорится в заявлении северокорейского МИД (перевод ЦТАК).

"Для того, чтобы добиться паритета реальных сил с США, мы еще крепче укрепим оборонительные силы ядерного сдерживания, целью которых является коренное окончание ядерной угрозы, шантажа и враждебных происков США", - подчеркивается в северокорейском заявлении.

"Невзирая на безумное беснование США и враждебных сил, наша Республика, которая, крепко сплотившись вокруг великого руководителя, продвигается вперед мощью единодушия и сплоченности, всемогущественной военной силы и духа, будет вечно сиять как могущественная держава, оплот независимости, самостоятельности и самообороны", - указывается в коммюнике.

Новые санкции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Совет Безопасности ООН принял решение о дополнительных санкциях единогласно

Согласно новым санкциям, запрещается экспорт рабочей силы из Северной Кореи - это коснется и России, где работают северокорейские трудовые мигранты. Они должны вернуться домой в течение ближайших 24 месяцев.

Власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно строительных специальностей, с главной целью - обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций.

До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства.

Тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи трудятся на стройках в Китае, Монголии, на Ближнем Востоке, а также в России.

К чему привели предыдущие санкции?

США и ООН накладывают на Северную Корею санкции уже более 10 лет, но главной цели - прекращения деятельности по созданию ядерного оружия и баллистических ракет - достичь не удается.

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