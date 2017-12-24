Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны
Северная Корея назвала очередные санкции, наложенные Советом Безопасности ООН на Пхеньян, актом войны.
В заявлении министерства иностранных дел КНДР эти санкции называются "всесторонней экономической блокадой", сообщает северокорейское агентство новостей ЦТАК.
"Для того чтобы сорвать происки США, выдвигающих политику "США превыше всего" на основе силы и занимающихся только военным шантажом и угрозой везде и всюду для осуществления грезы господства над миром, нужно всесторонне укреплять именно мощную ядерную силу сдерживания", - говорится в заявлении министерства.
Совет Безопасности ООН наложил новые санкции на Северную Корею в ответ на продолжающиеся испытания баллистических ракет вопреки неоднократным предостережениям мирового сообщества.
Ужесточение режима санкций поддержали все 15 стран-членов Совета Безопасности. Текст резолюции предложили США.
Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР будут ограничены 500 тыс. баррелей в год. По данным США, в 2016 году Пхеньян импортировал 4,5 млн баррелей нефтепродуктов - таким образом, объем поставок должен снизиться почти на 90%.
Заявление Северной Кореи
"Мы считаем нынешнюю "резолюцию о санкциях", фабрикованную США и их сателлитами, грубым нарушением суверенитета нашей Республики и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и всесторонне отвергаем ее", - говорится в заявлении северокорейского МИД (перевод ЦТАК).
"Для того, чтобы добиться паритета реальных сил с США, мы еще крепче укрепим оборонительные силы ядерного сдерживания, целью которых является коренное окончание ядерной угрозы, шантажа и враждебных происков США", - подчеркивается в северокорейском заявлении.
"Невзирая на безумное беснование США и враждебных сил, наша Республика, которая, крепко сплотившись вокруг великого руководителя, продвигается вперед мощью единодушия и сплоченности, всемогущественной военной силы и духа, будет вечно сиять как могущественная держава, оплот независимости, самостоятельности и самообороны", - указывается в коммюнике.
Новые санкции
Согласно новым санкциям, запрещается экспорт рабочей силы из Северной Кореи - это коснется и России, где работают северокорейские трудовые мигранты. Они должны вернуться домой в течение ближайших 24 месяцев.
Власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно строительных специальностей, с главной целью - обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций.
До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства.
Тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи трудятся на стройках в Китае, Монголии, на Ближнем Востоке, а также в России.
К чему привели предыдущие санкции?
США и ООН накладывают на Северную Корею санкции уже более 10 лет, но главной цели - прекращения деятельности по созданию ядерного оружия и баллистических ракет - достичь не удается.
- 30 ноября 2016 года: ООН ограничила экспорт северокорейского угля в Китай на 60%. Также был запрещен экспорт меди, никеля, серебра, цинка и памятников
- Что за этим последовало? 14 мая 2017 года Северная Корея испытала, как было сказано Пхеньяном "недавно разработанную баллистическую ракету, на которой может быть установлена крупная ядерная боеголовка"
- 2 июня 2017 года: ООН запретила международные поездки и заморозила активы четырех северокорейских компаний и 14 граждан Северной Кореи, в том числе главы разведки этой страны
- Что за этим последовало? 4 июля Северная Корея провела первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты
- 6 августа 2017 года: ООН запретила экспорт северокорейского угля и другого сырья, а также ввела ограничения на инвестиции в северокорейскую экономику. Эти меры обошлись Пхеньяну примерно в один миллиард долларов (около 30% всех доходов от северокорейского экспорта)
- Что за этим последовало? 3 сентября Северная Корея заявила, что она провела испытание водородной бомбы, достаточно компактной для применения в качестве боеголовки ракеты дальнего радиуса действия.