Сторонники Навального официально выдвинули его в президенты

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Навальный призвал других кандидатов бойкотировать выборы в случае, если ему откажут в регистрации

Инициативная группа избирателей в воскресенье в Москве проголосовала за выдвижение в президенты оппозиционера Алексея Навального.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец.

Для этого по закону он должен собрать инициативную группу из не менее 500 избирателей, которая официально выдвинет его кандидатом.

Вечером в воскресенье Навальный подал в Центризбирком документы для выдвижения, комиссия их приняла. Теперь ЦИК должен проверить эти документы, а также наличие судимостей у оппозиционера, и ответить в течение пяти дней.

Инициативная группа собралась в воскресенье в шатре в Серебряном бору в Москве, на пляже №3. Члены штаба Навального объясняли, что им не удалось найти помещения - все арендодатели им отказывали.

Сам оппозиционер на собрании инициативной группы до голосования не выступал, а после вышел в сопровождении супруги и детей.

"Я хочу ясно и четко заявить: мы готовы выиграть эти выборы и выиграем их!" - сказал Навальный.

По данным июньского опроса "Левада-центра", про Навального знают 55% Россиян. 2% россиян в декабре назвали Навального политиком, которому больше всех доверяют.

"Вчера не жалея себя, заставляя себя, я посмотрел съезд "Единой России". И там Путин сказал, что Россия войдёт в пятерку сильнейших экономик мира. Но шесть лет назад на этом съезде он говорил то же самое. Мы вошли в первую пятёрку? Нет!" - рассказал кандидат. "Кто-то из вас хочет потерять ещё шесть лет?" - спросил он у собравшихся. Толпа скандировала "Нет!".

"Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы, мы бросаем вам вызов на этих выборах и намерены их выиграть!" - обратился Навальный к Путину.

Media playback is unsupported on your device Как Навального выдвигали в президенты

"Только попробуйте не пустить нас на выборы! Мы устроим забастовку!" - пригрозил Навальный

Он призвал остальных кандидатов снять свои кандидатуры за пять дней до выборов, если его не зарегистрируют, и потребовать у Кремля провести новую кампанию.

Себя он назвал "главным кандидатом".

ЦИК ранее сообщил, что направит на мероприятие своих представителей. Однако в итоге пришли два представителя московской городской избирательной комиссии, отказавшиеся давать любые комментарии.

"Любой человек должен иметь право выдвигаться"

Митинги в поддержку Навального, которые проходили с начала 2017 года, запомнились тем, что в них приняли участие студенты и школьники. После этого в школах в России стали проводиться воспитательные беседы о недопустимости участия в протестных акциях.

Всего выдвинуть Навального собрались 753 человека - именно столько подписей заверил присутствовавший на мероприятии нотариус. За выдвижение Навального проголосовали 742 участника (по закону необходимо не менее 500). Теперь члены штаба Навального должны передать эти подписи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Навальный один раз уже принимал участие в избирательной кампании: в 2013 году он выдвигался на пост мэра Москвы. По итогам голосования он набрал 27,24% голосов и получил второе место.

Но выдвигать Навального официально в Серебряном бору собрались, в основном, люди среднего и пожилого возраста. С семи утра около шатра выстроилась длинная очередь.

"Навальный доказал, что он самый смелый и отчаянный и против Путина!" - восторженно говорили пожилые сторонницы Навального в очереди.

Волонтеры Навального, всем из которых на вид было от 20 до 30 лет, раздавали избирателям мандаты в виде красных табличек, флажки с триколором и фирменные значки. Для них были организованы горячие напитки и еда.

"Дело не в Навальном, а в том, что любой человек должен иметь право выдвигаться на выборах", - объяснила своё участие в инициативной группе молодая избирательница.

Правообладатель иллюстрации Sergay Fadeichev/TASS Image caption За выдвижение Навального проголосовали 742 человека

Навальный активно ведет избирательную кампанию и открыл свои штабы в нескольких десятках регионов. Однако ЦИК неоднократно подчеркивал, что он не имеет право участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса" (в феврале его повторно приговорили к пяти годам условного лишения свободы).

Сам Навальный оспорил приговор в ЕСПЧ, и осенью комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены штаба подчеркивали, что по Конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.

Инициативные группы по выдвижению собрались 24 декабря ещё в 19 городах, сообщали в штабе Навального.

Если ЦИК зарегистрирует обращение инициативной группы, Навальному придется собрать для выдвижения еще 300 тысяч подписей избирателей в разных регионах России.