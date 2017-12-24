Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На борьбу с пожаром ушло около трех часов

Лондонский зоопарк вновь открылся, после того как в субботу вечером там произошел пожар, в результате которого погибли несколько животных, а нескольким сотрудникам зоопарка понадобилась медицинская помощь.

Причины пожара, начавшегося в детской зоне зоопарка до его открытия около 6 утра по местному времени в субботу, пока неизвестны.

В пожаре погиб трубкозуб, а также, видимо, четыре суриката.

Для борьбы с пламенем, которое распространилось на магазин сувениров, были направлены около 70 пожарных.

Один человек был госпитализирован, еще восемь получили медицинскую помощь на месте.

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Зоопарк был закрыт всю субботу. Представители администрации сообщилм, что трубкозуб по кличке Миша погиб. До сих пор никто не может найти четырех сурикатов, которые, видимо, также погибли в пламени.

По словам администрации зоопарка, предварительное вскрытие тела Миши указывает, что тот, скорее всего, скончался во сне от отравления дымом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трубкозуб Миша задохнулся во сне

Посетителям зоопарка, купившим билеты на субботу (билеты можно приобрести заранее через интернет), будут возвращены деньги.

Правообладатель иллюстрации Brendan Cooney/Reuters Image caption Пожар в зоопарке начался около шести утра в субботу

На борьбу с пожаром было отправлено 10 пожарных машин.

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В заявлении администрации зоопарка говорится, что все сотрудники глубоко огорчены происшедшим.

"К сожалению, наши ветеринары подтвердили кончину нашего девятилетнего трубкозуба Миши. Пока еще не найдены четыре суриката, и мы приходим к выводу, что они тоже погибли", - говорится в сообщении зоопарка.

"За всеми остальными животными, находившихся в непосредственной близости [от пожара] ведется наблюдение, и по словам наших ветеринаров, они по всей видимости не пострадали. Мы продолжим вести наблюдение в течение ближайших дней", - добавили в администрации.

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Правообладатель иллюстрации @PaulWood1961

Правообладатель иллюстрации London Fire Brigade Image caption Причина пожара еще не установлена