Умер выдающийся филолог Андрей Зализняк

Правообладатель иллюстрации Дмитрий Сичинава Image caption Андрей Зализняк более полувека трудился в Институте славяноведения РАН и преподавал в МГУ

Крупнейший российский лингвист, составитель словарей и исследователь новгородских берестяных грамот Андрей Зализняк умер в Москве в возрасте 82 лет.

Об этом сообщил в воскресенье в "Фейсбуке" его ученик, старший научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка имени Виноградова Дмитрий Сичинава.

Андрей Зализняк был действительным членом Российской академии наук, мировым авторитетом в области сравнительной и структурной лингвистики, морфологии и словоизменения, но приобрел известность, прежде всего, как знаток древнерусских манускриптов.

Окончив в 1958 году отделение романо-германской филологии филфака МГУ, стажировался в Сорбонне и парижской Ecole Normale у одного из основоположников структурной лингвистики Андре Мартине.

В 1967 году опубликовал фундаментальную монографию "Русское именное словоизменение", принесшую ему признание в научном мире.

Возглавлял работу над выдержавшим четыре издания и считающимся классикой "Грамматическим словарем русского языка" 1977 года. Этот словарь лег в основу многих программных инструментов, требующих анализа структуры русского слова - от предсказывающего ввода текста до систем автоматизированного перевода.

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С 1982 года главным предметом научного интереса Андрея Зализняка являлся язык новгородских берестяных грамот, как ранее известных, так и вновь обнаруживаемых.

В 2004 году он издал работу "Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста", в которой на основе текстологического анализа доказывал, что знаменитый анонимный литературный памятник был действительно создан в конце XII века.

Ученый неоднократно критиковал в публичных лекциях так называемую "Велесову грамоту", которую считал поздней подделкой, и "новую хронологию" Фоменко и Носовского.

Он также участвовал в составлении русско-французских словарей и был одним из немногих в России специалистов по грамматике древнеиндийского языка санскрит.