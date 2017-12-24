Король Испании призвал сторонников независимости Каталонии к единству

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Король Испании заявил, что Европа находится на историческом перепутье

Король Испании Фелипе VI выступил с рождественским обращением к нации, в котором призвал сторонников независимости Каталонии двигаться по пути нормального сосуществования и избегать конфронтации.

В своей речи он вновь говорил о единстве Испании, однако тон его послания был заметно более осторожным и примирительным, нежели ранее, отмечает корреспондент Би-би-си Кевин Коннолли.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент автономии был распущен после того, как депутаты объявили о независимости, опираясь на результаты референдума 1 октября. Голосование не было признано ни Мадридом, ни Евросоюзом.

Первое место по результатам голосования заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, однако трем политическим силам, выступающим за независимость, удалось получить абсолютное большинство в парламенте - 70 мест из 135.

Смещенный с поста главы каталонского правительства Карлес Пучдемон по-прежнему находится в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже.

Ранее он предложил главе правительства Испании Мариано Рахою провести переговоры и высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании. Рахой отказался от встречи и заявил, что готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в новом правительстве Каталонии.

"Парламенту Каталонии предстоит решать проблемы, касающиеся всех каталонцев, уважая многообразие и ответственно думая на благо всего общества. Этот путь не может снова привести к конфронтации и исключению, которые, как мы уже знаем, не приносят ничего, кроме раздора, неопределенности и разочарования", - заявил король в своем обращении.

В своей речи он также коснулся терактов в Каталонии, которые произошли в августе, и заявил, что только "демократическое единство, сила правового государства и эффективность международного сотрудничества" могут победить терроризм.

Свое обращение король традиционно завершил поздравлением с Рождеством на кастильском, баскском, каталанском и галисийском языках.