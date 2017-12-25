"Вы оболваниваете молодежь": ЦИК не пустил Навального на выборы

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for "This is Navalny" project Image caption Навальный эмоционально поспорил с членами избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты. Навальный в ответ заявил, что призовет к бойкоту выборов.

Документы инициативной группы по выдвижению оппозиционера для участия в выборах 2018 года отклонены комиссией в связи с тем, что он из-за судимости не обладает пассивным избирательным правом, сообщает корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова с заседания ЦИК.

Член ЦИК, бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев зачитал на заседании информацию из МВД о приговоре Навальному по так называемому делу "Кировлеса" от 8 февраля 2017 года, заявив, что Навальный не может быть кандидатом в течение 10 лет.

Media playback is unsupported on your device "Розовые и упитанные": речь и спор Алексея Навального в ЦИКе

Эбзеев заочно поспорил с Навальным, который ранее утверждал, что его наказание условное, а потому запрет на участие в выборах его не касается: в Конституции сказано, что участвовать в выборах не может только человек, находящийся в местах лишения свободы.

Эбзеев заявил, что, по его мнению, запрет на участие в выборах является не просто законным, но и полностью соответствует Конституции. Причем с этими комментариями он выступил еще до отказа Навальному - так Эбзеев прокомментировал запрет на регистрацию другого самовыдвиженца, Олега Лурье, также имеющего непогашенную судимость.

Эбзеев долго рассказывал о том, что это решение соответствует основному закону страны и принятым решениям Конституционного суда. "Перед нами действительно нет дилеммы - зарегистрировать или отказать. Мы обязаны это сделать на основании Конституции", - говорил Эбзеев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что все остальные документы у Навального в порядке.

Навальный в своем выступлении сказал, что он постоянно пытается сделать так, чтобы больше людей пришли на выборы и поверили в их легитимность.

"Я смотрю на вас - с одной стороны, удивительный праздник жизни. Приходят люди, которые имеют право участвовать в выборах, но не имеют никакой политической активности, - говорил он. - Есть кандидаты, которые даже и не пытаются бороться за голоса. А есть заранее предопределенные результаты выборов".

Image caption Навальный ожидал отказа в регистрации

Он также обратился к Эбзееву, заявив, что его юридические толкования неверны. "Я пришел сюда говорить о том, что представляю огромное количество избирателей. Ваше решение - исключить из участия в выборах миллионы людей", - обратился к членам избирательной комиссии Навальный.

"Вы же не роботы. Вы живые люди, вас можно потрогать, розовые, упитанные, - апеллировал к ЦИКу Навальный. - Можно же один раз в жизни сделать одну вещь по-человечески? У вас же никто не стоит с пистолетом у виска?"

Он завершил выступление обещанием, что его сторонники начнут забастовку и бойкот выборов.

"Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться, - ответила ему Памфилова. - Не монополизируйте право на то, что только у вас есть убеждения!"

По ее словам, ЦИК не имеет никакого отношения к судимостям Навального, и члены избиркома просто исполняют закон. А сам Навальный, по ее словам, "незаконно собирает деньги" и "оболванивает молодежь".

Против допуска Навального к выборам проголосовали 12 членов избирательной комиссии, Николай Левичев, бывший оппонент Навального на выборах мэра Москвы, воздержался от голосования.

На выходе из ЦИКа Навальный заявил журналистам, что будет призывать к бойкоту выборов. "Мы не признаем результаты этих выборов и будем разворачивать большую общенациональную кампанию по забастовке", - сказал политик. Он также намерен обжаловать решение ЦИК в Конституционном суде.

До Навального ЦИК зарегистрировал кандидатами бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бывшего депутата Сергея Бабурина, лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина и основателя "Яблока" Григория Явлинского. Накануне комиссия приняла документы лидеры ЛДПР Владимира Жириновского.

Отказ в понедельник получили два кандидата от непарламентских партий: Наталья Лисицына от партии "Рот Фронт" и Елена Семерикова от партии "Женский диалог". Бизнесмена Сергея Полонского также не допустили к выборам из-за зарубежных счетов и недостаточного числа членов группы избирателей.

На заседании члены ЦИК заявили, что до 7 января самовыдвиженцы могут повторно собрать инициативные группы и правильно оформить документы, кандидаты от партий могут подать документы до 12 января.

742 подписи

Накануне в 20 городах России прошли собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты. В Центральную избирательную комиссию были поданы документы группы, собиравшейся в Москве, на пляже в Серебряном бору, с 742 подписями, заверенными нотариусом (по закону требуется не менее 500 подписей).

ЦИК продлил часы работы в воскресенье более чем на шесть часов и принял документы на регистрацию Навального поздно вечером.

Так как Навальный шел на выборы самовыдвиженцем, в случае принятия ЦИКом его заявки он должен был бы предоставить 300 тысяч подписей граждан России в поддержку своей кандидатуры, после чего ЦИК еще раз должен был бы обсудить его кандидатуру и решить, вносить ли его имя в бюллетень для голосования 18 марта.

Подготовку к сбору подписей в поддержку Алексея Навального его сторонники ведут уже год. Сторонники оппозиционера утверждают, что открыли штабы в нескольких десятках городов. Сам Навальный проводил встречи с избирателями.

Media playback is unsupported on your device Как Навального выдвигали в президенты

По такой же процедуре будет происходить выдвижение Владимира Путина, который в этот раз идет на выборы в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от политической партии. Собрание инициативной группы по выдвижению Путина ожидается 26 декабря, и затем он должен будет представить в ЦИК как минимум 300 тысяч заверенных подписей в свою поддержку.

Два процесса по "Кировлесу"

ЦИК неоднократно ранее говорил, что Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости.

В июле 2013 года Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Следствие обвинило его в том, что в бытность советником губернатора Кировской области он вынудил предприятие "Кировлес" продавать свою продукцию на невыгодных условиях.

В день оглашения приговора в центре Москвы начались массовые протесты, и на следующий день срок Навальному был заменен на условный. После этого глава Фонда борьбы с коррупцией принял участие в выборах мэра Москвы и занял второе место, набрав более 27% голосов.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for "This is Navalny" project Image caption Накануне ЦИК продлил рабочий день и принял документы оппозиционера поздно вечером

Через месяц после выборов в Москве Конституционный суд России постановил, что пожизненный запрет баллотироваться в государственные органы власти для осужденных нарушает их пассивное избирательное право, и в начале 2014 года Дума приняла поправки к закону, по которым лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений, не могут быть избранными на государственный пост в течение 10 лет (для признанных виновными в особо тяжких преступлениях срок запрета - 15 лет).

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что в 2013 году во время рассмотрения "дела "Кировлеса" были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, и приговор был отменен. Через год в том же Кировском суде состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", ставший практически повторением первого. Приговор Навальному был аналогичным - пять лет условно.

Навальный снова обжаловал решение в ЕСПЧ. Осенью 2017 года комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены штаба подчеркивали, что по Конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.