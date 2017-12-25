Путин поменял полпредов в двух федеральных округах
Президент России Владимир Путин провел перестановки среди полпредов в федеральных округах: уволил Николая Цуканова из Северо-Западного округа, на его место назначил Александра Беглова из Центрального, а полпредом Центрального сделал воронежского губернатора Алексея Гордеева.
Сначала Путин освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщили в Кремле.
Александр Беглов, занимавший должность полпреда в ЦФО, в свою очередь переведен в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) вместо Николая Цуканова, назначенного помощником президента по вопросам местного самоуправления.
- Путин поменял местами полпредов и упразднил Крымский федеральный округ
- Псковский губернатор Турчак ушел в отставку ради "Единой России"
- Зачем Путину новая чистка губернаторов?
Временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Президент сообщил ему об этом в ходе рабочей встречи.
Гордеев стал губернатором Воронежской области в 2009 году. До этого в 2000-2009 годах он занимал пост министра сельского хозяйства России, некоторое время совмещая его с постом вице-премьера.
Ранее о том, что Кремль в ближайшее время проведет еще одну серию перестановок в регионах, сообщил телеканал "Дождь".
Причиной перестановок собеседники телеканала называли желание перевести в Северо-Западный федеральный округ Александра Беглова, который с 2012 года был полпредом президента в Центральном федеральном округе.
Источник, близкий к властям Петербурга, утверждал, что после перехода в СЗФО Беглов станет претендентом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который сейчас занимает Георгий Полтавченко.
В 2002-2003 годах Беглов был вице-губернатором Санкт-Петербурга, а затем в течение трех месяцев исполнял обязанности главы региона - до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко.
По информации источников "Дождя", поводом для нынешних перестановок могло также послужить недовольство части ряда влиятельных в Петербурге бизнес-групп Николаем Цукановым.
Цуканов, получивший высокий пост в администрации президента, занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе с июля 2016 года. До этого почти шесть лет он был губернатором Калининградской области, а еще ранее - секретарем Калининградского регионального совета партии "Единая Россия".
Как отметил собеседник "Дождя", близкий к Кремлю, для Цуканова искали достойную "компенсацию", так как он состоит в хороших отношениях с патриархом - в 2010 году Кирилл даже благословлял его на губернаторство.
- Вертикальное озеленение: как Путин менял губернаторов
- Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы
- Уволен губернатор Ивановской области. Он стал десятым за 16 дней
Осенью 2017 года Кремль провел масштабные перестановки в регионах, сменив сразу 11 губернаторов. Все они сложили полномочия досрочно с формулировкой "по собственному желанию".
Как отмечали эксперты, таким образом Кремль пытался удовлетворить запрос общества на обновление власти накануне безальтернативных президентских выборов.
В отставку были отправлены главы Самарской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Псковской, Орловской и Ивановской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краев и Дагестана.
При этом из общего ряда уволенных губернаторов выделялся только возглавлявший Псковскую область Андрей Турчак. После отставки он был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России".