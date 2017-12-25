В главный офис социал-демократов Германии врезался автомобиль

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция называет случившееся попыткой поджога

В штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине въехал автомобиль.

Столкновение случилось около полуночи по местному времени, передает местная полиция. 58-летний водитель - единственный, кто пострадал.

Полицейские нашли в машине канистры с бензином и жидкость для зажигалок.

Следствие считает, что с большой вероятностью это была попытка поджога. Противопожарные спринклеры, установленные в здании, быстро потушили возникшее возгорание.

Берлинская полиция сообщила в "Твиттере", что, по заявлениям водителя, он пытался совершить самоубийство. Он отделался легкими травмами.

Пока неясно, проходило ли в здании, которое известно как Дом Вилли Брандта, в момент происшествия какое-то мероприятие.

СДПГ с 2013 по 2017 год входила в правительство "большой коалиции" вместе с христианскими демократами Ангелы Меркель. На сентябрьских выборах партия получила наихудший результат в послевоенной истории, после чего лидеры социал-демократов исключили возможность новой коалиции с Меркель.

Канцлер Ангела Меркель до сих пор не смогла сколотить новую правящую коалицию, и недавно СДПГ решила все же вступить с ней в переговоры о возможности формирования нового правительства.