Меган Маркл приехала на рождественскую службу с королевской семьей
Невеста принца Гарри Меган Маркл вместе с королевской семьей посетила рождественскую службу в личном поместье королевы в графстве Норфолк в Восточной Англии.
Пара приехала на службу в церкви Марии Магдалены в Сандрингеме вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими.
Королева также была на службе - в прошлом году она пропустила это мероприятие из-за простуды.
Супруг королевы, Принц Филипп, а также принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла, тоже приехали на службу.
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Если традиция прежних лет продолжилась, то члены королевской семьи обменялась подарками в рождественский сочельник, и поутру членов семьи ждали рождественские чулки с небольшими подарками и фруктами.
Королева и принц Филипп также приняли участие в рождественской литургии.
Они вернулись домой к традиционному обеду с индейкой, а потом вместе посмотрели речь королевы, которая передается по телевидению в 15:00 по Гринвичу. Это единственная публичная речь, которую глава государства пишет себе сама.
В этом году в речи королева вспомнила о террористических нападениях в Лондоне и Манчестере, а также поблагодарила герцога Эдинбургского за поддержку в год 70-летия их свадьбы.
Прибытия королевской семьи с раннего утра ждали около 200 человек.
Несколько американцев с ближайшей авиабазы королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит приехали взглянуть на невесту принца.
Линдси Уэллс из штата Небраска, говорит, что для нее была "интригующей" будущая женитьба принца и Маркл и она хотела увидеть их вживую.
Одна пара из Техаса, ждущая у церкви, особенно выделилась. Майкл Метц сделал предложение своей невесте Эшли Милликан - и она ответила согласием.
Милликан сказала агентству Пресс ассошиэйшн: "Я не ожидала. Я была очень удивлена. Никогда не думала, что он сделает мне предложение прямо перед тем, как мы впервые увидим королевскую семью!"
Метц добавил: "Мне было сложно держать это в секрете, я был так взволнован. Эти воспоминания останутся со мной навсегда".
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл проводят западное Рождество вместе с королевской семьей в Сандрингемском дворце.
Ее свадьба с принцем Гарри назначена на 19 мая 2018 года.
В период, оставшийся до венчания, Меган Маркл будет крещена и пройдет конфирмацию в Церкви Англии. Кроме того, она планирует получить британское гражданство.