Меган Маркл приехала на рождественскую службу с королевской семьей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это первое Рождество, которое Меган Маркл проводит в окружении королевской семьи

Невеста принца Гарри Меган Маркл вместе с королевской семьей посетила рождественскую службу в личном поместье королевы в графстве Норфолк в Восточной Англии.

Пара приехала на службу в церкви Марии Магдалены в Сандрингеме вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Королева также была на службе - в прошлом году она пропустила это мероприятие из-за простуды.

Супруг королевы, Принц Филипп, а также принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла, тоже приехали на службу.

Image caption Королева приехала с герцогиней Корнуолльской

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Филипп шел в церковь вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Гарри и Меган Маркл

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцог и герцогиня Кембрижские

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Если традиция прежних лет продолжилась, то члены королевской семьи обменялась подарками в рождественский сочельник, и поутру членов семьи ждали рождественские чулки с небольшими подарками и фруктами.

Королева и принц Филипп также приняли участие в рождественской литургии.

Они вернулись домой к традиционному обеду с индейкой, а потом вместе посмотрели речь королевы, которая передается по телевидению в 15:00 по Гринвичу. Это единственная публичная речь, которую глава государства пишет себе сама.

В этом году в речи королева вспомнила о террористических нападениях в Лондоне и Манчестере, а также поблагодарила герцога Эдинбургского за поддержку в год 70-летия их свадьбы.

Image caption Принц Чарльз был вместе со своим братом принцем Эндрю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Софи, графиня Уэссекская, была вместе с королевской семьей

Прибытия королевской семьи с раннего утра ждали около 200 человек.

Несколько американцев с ближайшей авиабазы королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит приехали взглянуть на невесту принца.

Линдси Уэллс из штата Небраска, говорит, что для нее была "интригующей" будущая женитьба принца и Маркл и она хотела увидеть их вживую.

Одна пара из Техаса, ждущая у церкви, особенно выделилась. Майкл Метц сделал предложение своей невесте Эшли Милликан - и она ответила согласием.

Милликан сказала агентству Пресс ассошиэйшн: "Я не ожидала. Я была очень удивлена. Никогда не думала, что он сделает мне предложение прямо перед тем, как мы впервые увидим королевскую семью!"

Метц добавил: "Мне было сложно держать это в секрете, я был так взволнован. Эти воспоминания останутся со мной навсегда".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пара приехала на двухнедельный отдых в Великобританию

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл проводят западное Рождество вместе с королевской семьей в Сандрингемском дворце.

Ее свадьба с принцем Гарри назначена на 19 мая 2018 года.

В период, оставшийся до венчания, Меган Маркл будет крещена и пройдет конфирмацию в Церкви Англии. Кроме того, она планирует получить британское гражданство.