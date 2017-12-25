Мутко объявил, что временно покидает пост главы РФС

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко объявил, что приостанавливает свою работу на этом посту. Исполнять обязанности главы организации в ближайшие полгода будет Александр Алаев, работавший до этого гендиректором РФС.

Комментируя свое решение, Мутко сказал, что решил приостановить свою деятельность в РФС на шесть месяцев в связи с судебными разбирательствами вокруг допинг-скандала с участием России. При этом он продолжит курировать подготовку России к чемпионату мира по футболу 2018 года.

При этом Мутко не исключил, что вернется к исполнению обязанностей даже меньше чем через полгода.

Член исполкома РФС Алексей Сорокин заявил, что решение Мутко временно приостановить деятельность на посту президента союза было в значительной степени вынужденным и принятым под давлением обстоятельств.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" сообщила, что Мутко на заседании исполкома подаст в отставку. Издание утверждало, что его место займет генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.

Источники издания связывали добровольную отставку Мутко с давлением со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с допинговым кризисом.

Вице-премьер и бывший министр спорта России Виталий Мутко оказался в центре скандала после публикации в 2016 году доклада о масштабной системе применения допинга в российском спорте.

В основу доклада легли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В результате расследования исполком Международного олимпийского комитета решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Российские спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.