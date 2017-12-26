"Нас убеждать не надо": Путина выдвинули в президенты без Путина

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Члены инициативной группы ничуть не расстроились из-за отсутствия своего кандидата

Несколько сотен звезд спорта и эстрады, политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты. Сам Путин на собственное выдвижение не пришел. Русская служба Би-би-си спросила у участников собрания, можно ли выдвигать кандидата без самого кандидата.

Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в 57-м павильоне ВДНХ, где обычно проходит выставка "Россия. Моя история", курируемая епископом Тихоном (Шевкуновым), которого называют "духовником президента".

Такая группа нужна кандидату, который идет на выборы как самовыдвиженец, чтобы подать заявку на регистрацию в ЦИК. Точно таким же образом несколько дней назад инициативную группу собирал оппозиционер Алексей Навальный, получивший в итоге отказ в регистрации.

Участники начали собираться за три часа до официального начала. Гостей и журналистов до павильона доставляли на обычных микроавтобусах. В одной очереди с малоизвестными общественниками автобуса дожидались чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и бывший посол России в США Сергей Кисляк.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Путин в день своего выдвижения общался не с политиками, а с детьми

Те, кто решил выдвигать Путина, сами оплачивали аренду зала, поэтому выбрали павильон поскромнее, объяснил Би-би-си борец Александр Карелин, член оргкомитета инициативной группы. Помимо него на павильон "скидывались" секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и боксер Денис Лебедев.

Организаторы мероприятия собрали для выдвижения Путина самых разных людей: по соседству сидели певица Валерия и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, отказавшийся накануне сам выдвигаться в президенты, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, звезды российского Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян, сопредседатели Общероссийского народного фронта и руководители небольшой партии "Патриоты России".

Не было только главного участника: самого Владимира Путина. "Наверное, он занят другими великими и важными делами", - предположила в разговоре с Би-би-си певица Полина Гагарина.

О том, что президент не придет на свое выдвижение, было известно еще на прошлой неделе: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что у президента "достаточно загруженный график".

Во вторник график президента был загружен детьми: Путин в Кремле общался с ними на новогодней елке.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Путин собрал вместе полярника Артура Чилингарова, певца Сергея Мазаева, саксофониста Игоря Бутмана и экс-губернатора Владимира Груздева

"Кто-то на елке должен быть"

У собравшихся на ВДНХ отсутствие главного кандидата вопросов не вызвало. "Нас убеждать не надо. А дети - это наше будущее", - сказал депутат-единоросс Андрей Исаев. На реплику корреспондента Би-би-си о том, что дети не смогут проголосовать за Владимира Путина, он отрезал: "Потом смогут!"

"Думаю, хорошо, что его нет, потому что по скромности своей слушать панегирики в свой адрес, я думаю, что он уже устал", - предположил депутат Иосиф Кобзон.

"Ну мы-то все здесь, а кто-то на елке должен быть, - сказал Би-би-си Михаил Галустян. - Сегодня президент на елке, а завтра все мы на елке".

"Мы предлагаем Путина в президенты, присутствовать на этом ему необязательно", - сказал Би-би-си продюсер Иосиф Пригожин. С ним согласился его коллега, продюсер Игорь Матвиенко. "Я уже вышел из того возраста, когда хочется посмотреть на звезд", - объяснил он корреспонденту Би-би-си, добавив, что уже видел президента раньше.

"У президента хватает работы. Он занимается тем, за что мы его любим и ценим", - комментировал отсутствие Путина Сергей Миронов.

Ректор МГУ Виктор Садовничий нашел юридическое объяснение отсутствию кандидата. "Владимир Владимирович когда обратится к народу, наверняка выскажется и в поддержку членов инициативной группы. А сейчас было бы неестественно. Мы ещё чего не сказали, а он уже приезжает - какая-то агитация!" - пояснил он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Певица Полина Гагарина сочла, что президент занят великими делами

Спикер Чеченского парламента Магомед Даудов призывал собираться чаще. "Чтобы после четвёртого срока, иншалла, был и пятый! И шестой! И до конца жизни!" - пожелал президенту Даудов.

Сама церемония выдвижения Путина заняла чуть более получаса. Ее вела Елена Шмелева, руководитель образовательного центра "Сириус", который основал друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. Секретарем инициативной группы выбрали Ольгу Амельченкову - руководителя организации "Волонтеры Победы", которая отвечала за организацию всего мероприятия.

Перед собравшимися выступили Герой России, капитан атомного крейсера Сергей Новохатский, главный врач поликлиники номер 1 Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев. Все они заявили, что считают Путина единственным реальным и достойным кандидатом.

В итоге за выдвижение Владимира Путина на новый срок высказались единогласно все 668 членов инициативной группы. "Все вместе мы сегодня сделали большое дело - поддержали Владимира Владимировича", - объявила Шмелева под аплодисменты и закрыла заседание.