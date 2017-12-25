Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На праздновании Рождества к королевской семье присоединилась Меган Маркл

В своем рождественском обращении королева Елизавета II выразила признательность Лондону и Манчестеру за то, как эти города справились с последствиями совершенных там терактов.

Также королева упомянула выживших в пожаре в башне Гренфелл-тауэр.

В прошлом году из-за недомогания королева была вынуждена пропустить утреннюю рождественскую службу в церкви. В этом году она провела праздник в Сандрингемском дворце с королевской семьей, к которой впервые присоединилась невеста принца Гарри Меган Маркл.

В год празднования 70-летия своего супружества Елизавета II похвалила своего мужа, герцога Эдинбургского, за поддержку, которую он оказывал все эти годы. Она отметила, что 96-летний герцог в этом году принял решение "немного сбавить темп".

"Я не знаю, существовало ли такое определение, как "платиновая свадьба" (70 лет супружества), когда я родилась. Продолжительность жизни тогда была другой", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На столе королевы присутствовали ее семейные фотографии, а также фото принца Джорджа и принцессы Шарлотт

Летом 2017 года принц Филипп принял решение более не принимать участие в публичных мероприятиях в качестве члена королевской семьи, но иногда он все же сопровождает королеву на некоторых мероприятиях.

В своей речи королева отметила "уникальное чувство юмора" супруга.

Обращение к британскому Содружеству наций королева записала несколько дней назад в Букингемском дворце.

Главная тема речи монарха - в значимости домашнего очага, который она назвала местом "тепла, дружелюбности и любви".

Во время выступления на столе королевы присутствовали ее семейные фотографии, а также фото принца Джорджа и принцессы Шарлотт. Королева также отметила, что ее семье не терпится принять в свои ряды новых членов в наступающем году.

Герцог и герцогиня Кембриджские ожидают рождения третьего ребенка в апреле. А свадьба принца Гарри и его невесты назначена на май.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В ноябре 2017 года королева и принц Филипп отметили 70-летие их брака

Елизавета II тепло отозвалась о работниках служб экстренной помощи в год "ужасных нападений" и отметила невероятную смелость и стойкость выживших.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева встретилась со спасателями, работавшими на пожаре в башне Гренфелл-тауэр

Королева назвала пожар в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, унесший жизни 71 человека, сущим ужасом.

"Мы думаем и молимся о тех, кто погиб и тех, кто лишился столь многого, и мы остаемся в долгу перед сотрудниками экстренных служб, которые в прошлом году рисковали жизнями, спасая других", - сказала королева.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В мае королева посетила пострадавших в результате теракта в Манчестере

В результате нападения на Вестминстерском мосту в марте этого года погибли пять человек: четверо прохожих и сотрудник полиции.

В мае королева посетила больницу, где лечились пострадавшие в результате взрыва на концерте в Манчестер-арене, унесшего жизни 22 человек. Террорист-смертник взорвался в толпе, когда зрители расходились после концерта американской певицы Арианы Гранде.

"Свое посещение госпиталя я расцениваю как оказанную мне честь, поскольку пациенты, с которыми я познакомилась, стали примером для нас всех", - сказала она.

Месяцем позже восемь человек были убиты после того, как трое исламистов на грузовике врезались в толпу на Лондонском мосту, после чего усроили резню на близлежащем рынке Боро-маркет.