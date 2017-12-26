Дело о перестрелке в Москве: бездействовавшие полицейские получили от 2 до 4 лет

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Пресненский суд Москвы признал трех бывших сотрудников полиции виновными по делу о перестрелке на Рочдельской улице в Москве в 2015 году.

В инциденте участвовали соратники находящегося сейчас под арестом Захарии Калашова, известного также по кличке Шакро Молодой, в частности, арестованный Андрей Кочуйков, по кличке Итальянец, а также бывший сотрудник КГБ и МВД Эдуард Буданцев.

Прибывшие на место происшествия полицейские даже не попытались предотвратить перестрелку, в результате которой погибли два человека и еще семь получили ранения, постановил суд.

Изначально полицейских обвиняли в халатности, но затем ужесточили обвинение. "Подсудимые совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение законных интересов граждан, а также тяжкие последствия", - объявила судья Татьяна Васюченко.

Бывший и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Денис Ромашкин получил 4 года, бывший оперуполномоченный Ильдар Шакиров - 3,5 года, бывший участковый Ренат Зиннатулин - 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее представитель гособвинения попросила суд назначить Ромашкину и Шакирову наказание в виде 5 лет лишения свободы, а Зиннатулину - 4 года заключения.

Ромашкин и Шакиров свою вину не признают. По словам Ромашкина, полицейские не могли предотвратить перестрелку. Третий обвиняемый, Ренат Зинатуллин, вину признал.

Перестрелка у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла 14 декабря 2015 года. Ее причиной стал конфликт между собственницей кафе Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой - Ким осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить.

По версии следствия, вечером 14 декабря в ресторан приехали люди криминального авторитета Захария Калашова (в том числе Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец), которые стали требовать с Ким 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.

Ким в свою очередь обратилась к адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который также приехал на место с группой поддержки. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек из наградного пистолета.

Полицейские, как считает следствие, не приняли должных мер для пресечения преступления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, находится под арестом по делу о вымогательстве

Летом 2016 года по обвинению в вымогательстве был задержан Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой, а затем и его подручные, которые участвовали в разборке на Рочдельской. В октябре 2017 года гособвинение назвало Калашова "лидером российского криминального мира".

Перестрелка на Рочдельской вылилась в крупный коррупционный скандал, обернувшийся арестами замглавы московского управления Следственного комитета Дениса Никандрова, главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

По версии ФСБ, чиновники СКР получили от Шакро Молодого 500 тыс. евро за освобождение его арестованных людей. Во вторник, 26 декабря, генпрокуратура направила дело Максименко в суд.