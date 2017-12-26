Дело о перестрелке в Москве: бездействовавшие полицейские получили от 2 до 4 лет
Пресненский суд Москвы признал трех бывших сотрудников полиции виновными по делу о перестрелке на Рочдельской улице в Москве в 2015 году.
В инциденте участвовали соратники находящегося сейчас под арестом Захарии Калашова, известного также по кличке Шакро Молодой, в частности, арестованный Андрей Кочуйков, по кличке Итальянец, а также бывший сотрудник КГБ и МВД Эдуард Буданцев.
Прибывшие на место происшествия полицейские даже не попытались предотвратить перестрелку, в результате которой погибли два человека и еще семь получили ранения, постановил суд.
Изначально полицейских обвиняли в халатности, но затем ужесточили обвинение. "Подсудимые совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение законных интересов граждан, а также тяжкие последствия", - объявила судья Татьяна Васюченко.
Бывший и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Денис Ромашкин получил 4 года, бывший оперуполномоченный Ильдар Шакиров - 3,5 года, бывший участковый Ренат Зиннатулин - 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее представитель гособвинения попросила суд назначить Ромашкину и Шакирову наказание в виде 5 лет лишения свободы, а Зиннатулину - 4 года заключения.
Ромашкин и Шакиров свою вину не признают. По словам Ромашкина, полицейские не могли предотвратить перестрелку. Третий обвиняемый, Ренат Зинатуллин, вину признал.
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Перестрелка у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла 14 декабря 2015 года. Ее причиной стал конфликт между собственницей кафе Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой - Ким осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить.
По версии следствия, вечером 14 декабря в ресторан приехали люди криминального авторитета Захария Калашова (в том числе Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец), которые стали требовать с Ким 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.
Ким в свою очередь обратилась к адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который также приехал на место с группой поддержки. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек из наградного пистолета.
Полицейские, как считает следствие, не приняли должных мер для пресечения преступления.
Летом 2016 года по обвинению в вымогательстве был задержан Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой, а затем и его подручные, которые участвовали в разборке на Рочдельской. В октябре 2017 года гособвинение назвало Калашова "лидером российского криминального мира".
Перестрелка на Рочдельской вылилась в крупный коррупционный скандал, обернувшийся арестами замглавы московского управления Следственного комитета Дениса Никандрова, главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.
По версии ФСБ, чиновники СКР получили от Шакро Молодого 500 тыс. евро за освобождение его арестованных людей. Во вторник, 26 декабря, генпрокуратура направила дело Максименко в суд.