Эксперты не нашли порнографии в снимках дочери историка Дмитриева

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Адвокаты и сторонники Дмитриева видят в деле политическую подоплеку

Повторная экспертиза не нашла элементов порнографии в фотографиях приемной дочери, сделанных историком и правозащитником Юрием Дмитриевым.

Петрозаводский городской суд во вторник рассматривает уголовное дело Дмитриева, возбужденное по трем статьям. Историка обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, разврате и незаконном хранении частей оружия.

Первое исследование фотографий, проведенное год назад в Центре социокультурных экспертиз, сочло 9 снимков из 140 порнографическими, сообщает "Новая газета".

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал результаты повторной экспертизы "большой победой", пишет издание. Однако прокуратура настаивает на проведении еще одного исследования.

Председатель карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Поводом для ареста стали фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева, которые хранились на его компьютере. В сети они не публиковались.

Защита Дмитриева настаивает, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния девочки.

"Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы ему самому это контролировать как-то, а во-вторых, приемная семья - это не удочерение. И орган опеки и попечительства обязан регулярно проверять их раз в месяц, два в месяц. И он обязан представить какие-то доказательства, что ребенку стало не хуже, что она развивается", - пояснил порталу "Открытая Россия" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

В поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты и писатели, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.

Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных. Как сообщают СМИ, правозащитник расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.