"Кровавый бизнес": Совфед отклонил законопроект о притравке животных

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Совет Федерации отклонил законопроект о запрете контактной притравки животных. Это довольно редкий случай в современной законотворческой практике России. До этого сенаторы лишь однажды выступили против инициативы депутатов седьмого созыва Госдумы.

Поправки, одобренные Госдумой на прошлой неделе, вводили запрет на контактные притравочные станции, где охотничьей собаке дают напасть на привязанную или раненую дичь.

Законопроект также определял требования к питомникам и вольерам, где содержатся дикие животные, используемые в тренировках. В пояснительной записке указывалось, что сейчас животных содержат без еды, воды, в тесных клетках, без движения, кроме того, им не оказывают ветеринарную помощь.

Поправки подготовили несколько депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Однако в Совете Федерации сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.

"Принять такой закон - значит уничтожить целую [охотничью] отрасль", - цитирует РБК сенатора Ольга Ковитиди.

Володин, в свою очередь, заявил: "Ситуация, при которой поощряется живодерство, для нас неприемлема", однако предложил урегулировать разногласия в рамках специальной комиссии.

По его словам, депутаты последовательно работают над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными, изменением восприятия обществом проблемы живодерства и воспитания гуманного отношения к животным.

"Решению, которое было принято сегодня Советом Федерации, больше всего рады, думаю, только представители "кровавого" контактного притравочного бизнеса, абсолютно незаконного, находящегося полностью в тени, но очень высокодоходного именно за счет того, что представители этого бизнеса не платят налоги, ни перед кем не отчитываются", - сказал один из авторов законопроекта Владимир Бурматов.

Документ стал вторым законопроектом депутатов Госдумы, отклоненным сенаторами за время работы седьмого созыва нижней палаты парламента (с осени прошлого года). Ранее Совфед отклонил инициативу о рекламе на платежных квитанциях за ЖКХ. Обычно законопроекты, утвержденные в Госдуме, не испытывают проблем при прохождении в верхней палате.

Охотничье лобби?

С 2011 года Госдума не может принять законопроект "Об ответственном обращении с животными", одобренный в первом чтении. В нем также содержится запрет на контактные притравочные станции.

Документ предписывает относиться к животным "как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания".

"Законопроект готов ко второму чтению. Но мы столкнулись с тремя очень мощными лобби. Это лобби производителей кормов для животных, производителей препаратов для эвтаназии животных, и самое жесткое - лобби охотников, которые насмерть встали против запрета контактных притравочных станций", - заявляла летом председатель профильного комитета по экологии Ольга Тимофеева.