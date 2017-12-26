В подрыве крымского газопровода заподозрили члена "Правого сектора"

Правообладатель иллюстрации KRYMSKAYA SOLIDARNOST Image caption Асене Мисиратова утверждает, что силовики интересовались ее бывшим мужем

Крымские правоохранительные органы допросили бывшую жену и мать активиста "Правого сектора", бывшего члена крымскотатарского движения Марлена Мисиратова. По словам жены, силовиков интересовала причастность активиста к подрыву газопровода в Алуште в ноябре этого года. Сам Мисиратов уже долгое время не появлялся в аннексированном Крыму.

Об обысках в доме психолога одной из средних школ Симферополя Асене Мисиратовой и ее бывшей свекрови, врача-терапевта Диляры Мисиратовой, сообщили во вторник, 26 декабря активисты правозащитного движения "Крымская солидарность".

"Примерно в 6:30 утра позвонили в дверь, попросили убрать детей в комнату, предоставить все документы и технику: компьютер, телефоны. Они все изучили, прочитали всю переписку, потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск", - говорит в видеообращении, опубликованном на странице движения, Асене Мисиратова.

Силовики вели себя корректно, насилия не применяли, уверяет Мисиратова. Технику не изымали. После окончания обыска всех совершеннолетних жильцов дома, включая родного брата Мисиратовой Али Булатова и его супругу, опросили о взрывах на газопроводе в Алуште.

Авария на газопроводе среднего давления произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на южном берегу аннексированного Россией Крыма, в районе сел Виноградное и Запрудное. Примерно в это же время на высоковольтных линиях "Алушта-Лучинская" и "Алушта-Перевальное" упала железная анкерная опора, в результате чего без газо- и электроснабжения остались около полутора тысяч человек.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".

Правоохранителей интересовала информация о Марлене Мисиратове - бывшем муже Асене Мисиратовой, рассказала Асене в видеообращении.

Марлен Миситаров - член "Правого сектора" (организация признана на территории России экстремистской и запрещена), участвовал в АТО в составе добровольческого батальона, сформированного этой организацией. Он уже долгое время не живет в Крыму, рассказал Би-би-си на условиях анонимности его знакомый.

Параллельно обыск прошел в доме матери Марлена Мисиратова Диляры Мисиратовой, также проживающей в Симферополе.

"Силовики прекрасно знают, что Мисиратов - член "Правого сектора". В сентябре прошлого года у его матери уже проходил обыск. Думаю, что основной их целью было, как говориться, прощупать почву, найти, возможно, какие-то нити, связывающие его с этим делом",- сказал Би-би-си один из членов крымско-татарского национального движения, также попросивший об анонимности. Мисиратов в одном из интервью украинским СМИ говорил, что воюет на юго-востоке Украины, "оставил жену и троих детей", а один из его сыновей живет в Херсонской области на Украине.

Крымский адвокат Эдем Семедляев рассказал Би-би-си, что после обыска Диляру Мисиратову посадили в "газель", на которой приехали силовики, и увезли в здание управления Следственного комитета по Республике Крым.

Опрашивать крымских татар о подрыве газопровода в Крыму начали еще 1 ноября, говорили крымские правозащитники. Эбазер Куку, один из опрошенных, позже заявлял, что ему задали несколько наводящих вопросов на предмет происшествия в Алуште и провели ДНК тест. Всего, по информации правозащитников, допросили как минимум четырех крымских татар.

Русская служба Би-би-си ожидает ответов от Следственного комитета и ФСБ.