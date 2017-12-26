"Последний из могикан": скончался композитор Владимир Шаинский
Российский композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет в США, сообщают российские СМИ со ссылкой на его родственников.
Шаинский прославился в первую очередь песнями для детей из советских мульфильмов.
Композитор написал мелодии для таких ставших классическими анимационных фильмов, как "Приключения Незнайки", "Веселая карусель", "38 попугаев" и "Чебурашка и крокодил Гена".
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Последние годы Шаинский проживал в городе Сан-Диего в Калифорнии. Несколько лет назад у него диагностировали рак желудка.
"Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", - сообщил "Известиям" сын композитора Вячеслав.
От мультфильмов до опер
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. До 2000 года композитор жил и работал в Москве, затем он переехал в Израиль, а в 2004 году перебрался в США, где получил вид на жительство.
Шаинский начинал карьеру с написания симфонии и струнного квартета, однако прославился благодаря песням. Первым громким успехом стала песня "Лада", написанная в 1968 году. Всего за свою карьеру Шаинский написал более 300 песен.
Помимо мелодий к популярным мультфильмам Шаинский писал музыку к песням на стихи советских поэтов на идише. Кроме того, он создал оперу для детей "Трое против Марабука" и несколько мюзиклов, среди которых "Восьмое чудо света", "Джельсомино и пираты" и "Путешествие Нильса".
Песни на музыку Шаинского в разное время исполняли Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.
В одном из своих последних интервью газете "Культура" Шаинский отмечал, что чаще всего писал музыку для уже имеющегося текста, однако в его самой знаменитой "Песне крокодила Гены" сначала появилась музыка, а потом уже слова поэта Александра Тимофеевского.
В интервью "Комсомольской правде" накануне своего 90-летия Шаинский говорил, что продолжает активно работать и писать музыку, несмотря на проблемы со здоровьем.
Также композитор сетовал на то, что в современной России практически нет ярких детских композиторов и поэтов.
"Сейчас нет хороших текстов для песен и никому это не нужно. Хотя и сегодняшние дети любят те старые песни, растут на них. Не раз слышал, как рассказывают, что ребенок требует включить ему "Улыбку" или "Чунга-Чанга". Детей не обманешь, они чувствуют хорошие песни", - говорил Шаинский.
"Всем известный и всеми любимый"
Композитор Александр Журбин рассказывает, что Шаинский всегда был очень энергичным и активным человеком.
"Музыка Шаинского, конечно, останется в веках, уже прошло 50 лет и пройдет еще 50, и еще 100, и все равно российские дети будут петь "Голубой вагон". Он был уникальным человеком в нашем маленьком композиторском мире, "последний из могикан" - всем известный и всеми любимый человек", - сказал Журбин РИА Новости.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко отмечает, что Шаинский великолепно ориентировался в классической музыке, в песенном жанре, в кино.
"Конечно, для простых людей он был композитор номер один, я уже не говорю про его блистательные песни "Улыбка", "Голубой вагон", "Крокодил Гена", "Чунга Чанга". Это не только легенда, это национальное достояние", - цитирует Лещенко агентство ТАСС.