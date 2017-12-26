Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению Зигмара Габриэля, в ближайшие годы ни Турция, ни Украина не станут членами Евросоюза

Хорошо продуманное и дальновидное соглашение о выходе Британии из ЕС может послужить моделью будущих отношений Евросоюза с другими странами, не входящими в блок, - такими как Турция и Украина, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По мнению министра, в ближайшие годы ни Турция, ни Украина не станут членами Евросоюза, а потому Брюсселю необходимо задуматься об альтернативных формах тесного сотрудничества с ними.

Турция впервые подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, когда еще существовал предшественник Евросоюза - Европейское экономическое сообщество.

Однако перспектива вступления Турции в ЕС остается по-прежнему весьма неопределенной из-за ухудшившейся в последние годы ситуации с правами человека и систематическом нарушении турецкими властями демократических принципов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Турция уже несколько десятилетий числится кандидатом на вступление в ЕС

Между Брюсселем и Анкарой в 1995 году было заключено соглашение о беспошлинной торговле.

В интервью Funke Mediengruppe Зигмар Габриэль сказал, что ЕС мог бы предложить Турции новую, более тесную форму таможенного союза, однако лишь в том случае, если политическая ситуация в стране изменится к лучшему.

Сближение позиций

В сентябре нынешнего года полностью вступило в силу соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной - переговоры об этом шли с 2007 года.

Соглашение подразумевает постепенное экономическое и политическое сближение Киева с Брюсселем, в том числе уменьшение или снятие таможенных пошлин и создание зоны свободной торговли.

Украина, как и другие страны, решившиеся на ассоциацию с Евросоюзом, должна привести в соответствие со стандартами ЕС свое законодательство, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата.

В середине декабря Европейский совет официально объявил о завершении первой фазы переговоров по "брекситу" между Лондоном и Брюсселем.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной вступило в силу в сентябре нынешнего года

Стороны достигли взаимопонимания по трем важным моментам: о величине выплат Британии, о границе с Северной Ирландией и о будущем статусе британских граждан, живущих в ЕС, и граждан Евросоюза, живущих в Британии.

Теперь переговоры сосредоточатся на долговременных отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

Они возобновятся в январе, и в первую очередь их участникам предстоит обсудить условия двухлетнего переходного периода после того, как в марте 2019 года Британия покинет ЕС.