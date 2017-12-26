Помилованный экс-президент Перу попросил прощения у сограждан
Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал тюремное заключение за коррупцию и был помилован нынешним главой государства Педро Кучински, попросил прощения у граждан страны.
"Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения", - сказал он, подлагодарив Педро Кучински за помилование.
Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в "Фейсбуке".
Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.
Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок.
В чем обвиняли Фухимори?
В 2007 году он был приговорен к шести годам тюрьмы за взяточничество и злоупотребление властью, но впоследствии срок был увеличен до 25 лет из-за обвинений в нарушении прав человека во время работы на посту президента.
Его признали виновным в том, что он разрешил приводить в исполнение смертные приговоры, когда приговоренных расстреливали эскадроны смерти.
Почему его помиловали?
В сообщении президента Кучински говорится, что Альберто Фухимори и еще семь человек были помилованы из соображений гуманности.
Там отмечается, что врачи выявили у Фухимори прогрессирующее неизлечимое заболевание.
Позднее Кучински заявил: "Я уверен, что те из нас, кто считают себя демократами, не могут дать Фухимори умереть в тюрьме. Правосудие не является местью. Мое решение является непростым и неоднозначным, но это мое решение".
Почему помилование вызвало критику?
Вскоре после того, как стало известно о помиловании, начались демонстрации протеста. Многие вышли с портретами жертв кампании борьбы с мятежниками.
"Мы считаем, что решение о помиловании было принято незаконно, - сообщил один из протестующих агентству Рейтер. - На самом деле, к сожалению, было заключено политическое соглашение между фухимористами и нынешним правительством".
Было ли соглашение?
Консервативная партия "Народная сила", возглавляемая дочерью бывшего президента Кейко Фухимори, имеет большинство в конгрессе страны. В четверг она попыталась начать процедуру импичмента Кучински в связи с коррупционным скандалом.
Но ее брат разделил голоса партии, из-за чего президенту удалось сохранить власть, а у оппозиционеров появился повод заявить о заключенном договоре, по которому Альберто Фухимори был помилован.
"Чтобы спасти свою шкуру он [президент Кучински] пошел на сговор со сторонниками Фухимори", - заявила политик Вероника Мендоза, назвав при этом решение президента государственной изменой.