Помилованный экс-президент Перу попросил прощения у сограждан

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Фухимори был приговорен к 25 годам тюремного заключения

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал тюремное заключение за коррупцию и был помилован нынешним главой государства Педро Кучински, попросил прощения у граждан страны.

"Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения", - сказал он, подлагодарив Педро Кучински за помилование.

Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в "Фейсбуке".

Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие протестующие вышли с портретами жертв кампании "борьбы с мятежниками"

В чем обвиняли Фухимори?

В 2007 году он был приговорен к шести годам тюрьмы за взяточничество и злоупотребление властью, но впоследствии срок был увеличен до 25 лет из-за обвинений в нарушении прав человека во время работы на посту президента.

Его признали виновным в том, что он разрешил приводить в исполнение смертные приговоры, когда приговоренных расстреливали эскадроны смерти.

Почему его помиловали?

В сообщении президента Кучински говорится, что Альберто Фухимори и еще семь человек были помилованы из соображений гуманности.

Там отмечается, что врачи выявили у Фухимори прогрессирующее неизлечимое заболевание.

Позднее Кучински заявил: "Я уверен, что те из нас, кто считают себя демократами, не могут дать Фухимори умереть в тюрьме. Правосудие не является местью. Мое решение является непростым и неоднозначным, но это мое решение".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Произошли столкновения протестующих с полицией

Почему помилование вызвало критику?

Вскоре после того, как стало известно о помиловании, начались демонстрации протеста. Многие вышли с портретами жертв кампании борьбы с мятежниками.

"Мы считаем, что решение о помиловании было принято незаконно, - сообщил один из протестующих агентству Рейтер. - На самом деле, к сожалению, было заключено политическое соглашение между фухимористами и нынешним правительством".

Было ли соглашение?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дочь бывшего президента Кейко Фухимори возглавляет консервативную партию "Народная сила"

Консервативная партия "Народная сила", возглавляемая дочерью бывшего президента Кейко Фухимори, имеет большинство в конгрессе страны. В четверг она попыталась начать процедуру импичмента Кучински в связи с коррупционным скандалом.

Но ее брат разделил голоса партии, из-за чего президенту удалось сохранить власть, а у оппозиционеров появился повод заявить о заключенном договоре, по которому Альберто Фухимори был помилован.

"Чтобы спасти свою шкуру он [президент Кучински] пошел на сговор со сторонниками Фухимори", - заявила политик Вероника Мендоза, назвав при этом решение президента государственной изменой.