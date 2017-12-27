Первый спутник, запущенный с помощью российской частной компании, не вышел на связь

Правообладатель иллюстрации Roskosmos Image caption Запуск "Ангосата" во вторник вечером прошел успешно и не предвещал аварий

Связь с космическим спутником, запущенным с участием российской компании S7 Space ("C 7 Космические Транспортные Системы") во вторник, потеряна.

Коммерческий спутник "Ангосат", принадлежащий Анголе, вначале успешно был выведен на орбиту, но утром 27 декабря после отделения разгонного блока перестал подавать сигналы, и скорее всего, его придется признать неработоспособным, заявил агентству РИА Новости источник в российской космической отрасли.

Проблемы у ангольского спутника возникли еще на Земле - из-за неполадок в клапане разгонного блока "Фрегат" старт был перенесен с 7 декабря на конец месяца.

Старт с космодрома Байконур с ракетой-носителем "Зенит" прошел в штатном режиме, и первоначальная связь с космическим аппаратом была установлена.

"Несмотря на то, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник штатно вышел на связь, телеметрия пропала. Если аппарат по какой-то причине не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан неработоспособным", - рассказал собеседник агентства.

Позднее источник РИА Новости сообщил со ссылкой на американские средства контроля космического пространства, что "Ангосат" не упал и находится на орбите.

По стопам Илона Маска

Технические работы по интеграции полуторатонного вещательного спутника с ракетным комплексом впервые были произведены S7 Space, которая владеет компанией Sea Launch и планирует запускать в космос ракеты "Зенит" с плавающей морской платформы.

ООО "С 7 Космические Транспортные Системы" входит в крупнейший частный авиационный и космический холдинг России S7 Group, которому принадлежит одноименная авиакомпания.

"Ангосат" - спутник-ретранслятор, созданный РКК "Энергия" по заказу Анголы.

"Фрегат" - разгонный блок, который выводится на орбиту в сцепке со спутником и затем должен, отделившись, дать спутнику импульс для перехода на более высокую целевую орбиту. Разработкой и производством разгонного блока занимается подмосковное НПО имени Лавочкина.

Неудачу с выводом на орбиту и потерей 19 спутников, включая гидрометеорологический "Метеор" в ноябре этого года Роскосмос связал с возможным сбоем работы "Фрегата".

Тогда, по словам анонимного источника Интерфакса, причиной возникновения нештатной ситуации могла стать ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат". "В результате первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан", - заявлял источник.