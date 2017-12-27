Навальный объявил 28 января уличную "забастовку избирателей"

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Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию в поддержку "забастовки избирателей". Забастовка была объявлена в знак протеста против отказа центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России.

По словам Навального, его команда прямо сейчас, за месяц до намеченной даты, начинает подавать в городские администрации заявки на проведение массовой акции. В ее ходе оппозиционер и его сторонники намерены агитировать граждан не ходить на выборы, но при этом участвовать в них в качестве наблюдателей на участках.

В понедельник ЦИК отклонил заявку на регистрацию Навального кандидатом в президенты, сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса".

Навальный объявил, что намерен участовать в президентских выборах 13 декабря 2016 года. Подготовку к сбору подписей в поддержку Навального его сторонники ведут уже год.

Сторонники оппозиционера открыли штабы в нескольких десятках городов. Сам Навальный проводил встречи с избирателями.

ЦИК неоднократно ранее заявлял, что Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости.

В июле 2013 года Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Следствие обвинило его в том, что в бытность советником губернатора Кировской области он вынудил предприятие "Кировлес" продавать свою продукцию на невыгодных условиях.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что в 2013 году во время рассмотрения "дела "Кировлеса" были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, и приговор был отменен. Через год в том же Кировском суде состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", ставший практически повторением первого. Приговор Навальному был аналогичным - пять лет условно.

Навальный снова обжаловал решение в ЕСПЧ. Осенью 2017 года комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены штаба подчеркивали, что по Конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.