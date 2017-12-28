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Как сообщают власти Санкт-Петербурга, число пострадавших в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" составило 13 человек. Восемь человек госпитализированы, у пятерых ранения средней тяжести, остальные трое в удовлетворительном состоянии.

Петербургское издание "Фонтанка" выяснило, что за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, из которой вышел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности" в зеленой куртке с капюшоном и рюкзаком бежевого цвета.

Войдя в супермаркет, мужчина оставил рюкзак в камере хранения, вошел в торговый зал, но очень быстро вышел, не забрав свою ношу, пересек площадь и смешался с толпой.

Издание опубликовало видео с камеры видеонаблюдения.

Взрыв произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант-Холл" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" 27 декабря около 18:30 по московскому времени.

По данным Следственного комитета России, в здании сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства оценивается примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, травмы получили 11 человек, один от госпитализации отказался.

Раненых отвезли в Александровскую, Елизаветинскую и Мариинскую больницы. Уже в больнице от стационарного лечения отказался еще один пострадавший.

До утра в палатах остаются девять человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, у него открытая рана живота.

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Похожая по мощности бомба сдетонировала в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года, когда погибли шестнадцать человек и более сотни получили ранения. Бледно-голубая вспышка, описанная очевидцами взрыва в "Перекрестке", соотносится с тем, что замечали пассажиры на месте взрыва в метро.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на жизнь нескольких человек, совершенном общественно опасным способом. Терактом ни следователи, ни городские власти случившееся не называют.

Штаб по взрыву в Петербурге возглавляет Национальный антитеррористический комитет.

Правообладатель иллюстрации НАК Image caption Национальный антитеррористический комитет распространил фотографии, на которых видны последствия взрыва в магазине

Правообладатель иллюстрации НАК Image caption Взрыв неустановленного устройства произошел в камере хранения рядом с кассами

Развлекательный центр "Гигант-Холл" - одно из популярных мест отдыха в северной части Петербурга на протяжении нескольких десятилетий. Здание строилось в 1934-1936 годах для кинотеатра "Гигант" (крупнейшего в городе), который в 1990-е годы был переоборудован под развлекательный центр и казино, напоминает Интерфакс.

Сейчас в здании располагаются банкетный и концертный залы, ресторан, магазин "Перекресток". Также на его территории проходят мастер-классы и детские мероприятия.

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Механизм инициации взрыва пока неизвестен, отмечает "Фонтанка".

По одной версии, бомба была приведена в действие дистанционно, по звонку телефона. Согласно другой, был применен отложенный взрыв с помощью химической реакции веществ, которым нужно некоторое время, чтобы смешаться.

"Там была моя мама, она была в театральной кассе. Ее откинуло взрывной волной или оглушило, я точно не поняла. Она выбежала, позвонила, сказала, что народ выбегает. Взрыв был очень сильный, двери повыбивало, как я поняла, многие в крови были", - рассказала телеканалу РЕН-ТВ жительница Петербурга.

Совсем недавно, 15 декабря, сотрудники ФСБ объявили о задержании в Санкт-Петербурге группы сторонников запрещенной в России группировки "Исламское государство", которые якобы планировали взорвать Казанский собор.

17 декабря пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за предоставленные ЦРУ сведения, которые привели к предотвращению планировавшегося в Санкт-Петербурге теракта.