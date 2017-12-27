Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова в "Инстаграме"

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Социальная сеть Facebook заявила, что заблокировала аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за санкций, введенных минфином США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - сказали Русской службе Би-би-си в пресс-службе соцсети.

Страницы Кадырова в "Фейсбуке" и "Инстаграме" (сервис принадлежит компании Facebook) оказались недоступны 23 декабря. Согласно рейтингу "Медиалогии", Кадыров с большим отрывом возглавляет рейтинг самых цитируемых в пресс политиков-блогеров. Его "Инстаграм" насчитывал более трех миллионов подписчиков.

"От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме", - комментировал блокировку Кадыров в своем канале в Telegram.

"Да, странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США", - добавил он.

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РБК, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за "диверсионной атаки".

"Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в "Инстаграме". Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов", - сказал Умаров.

На прошлой неделе Кадыров включен в санкционный "список Магнитского" министерства финансов США.

Кадыров, возглавляющий Чечню с 2007 года и считающийся доверенным лицом президента России Вадимира Путина, оказался в "списке Магнитского", поскольку "несет ответственность за внесудебные расправы, пытки или другие грубые нарушения прав человека", говорится в заявлении американского ведомства.