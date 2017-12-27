Историка Юрия Дмитриева отпустят из-под стражи

Правообладатель иллюстрации Semyon Maisterman/TASS Image caption Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии (фото 1998 года)

Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста историку Юрию Дмитриеву на три месяца. 28 января Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде.

Историка обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, разврате и незаконном хранении частей оружия.

Его дело вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты и писатели, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.

Днем ранее повторная экспертиза не нашла элементов порнографии в фотографиях приемной дочери, сделанных историком и правозащитником Юрием Дмитриевым.

Как пишет издание "Петрозаводск говорит", теперь судья приняла решение провести еще одну экспертизу фотографий и психиатрическую экспертизу Дмитриева в институте имени Сербского.

Председатель карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Поводом для ареста стали фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева, которые хранились на его компьютере. В сети они не публиковались.

Защита Дмитриева настаивает, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния девочки.

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Адвокаты и сторонники Дмитриева видят в деле политическую подоплеку

"Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы ему самому это контролировать как-то, а во-вторых, приемная семья - это не удочерение. И орган опеки и попечительства обязан регулярно проверять их раз в месяц, два в месяц. И он обязан представить какие-то доказательства, что ребенку стало не хуже, что она развивается", - пояснил порталу "Открытая Россия" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных. Как сообщают СМИ, правозащитник расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.