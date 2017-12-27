Экс-следователю предъявлены обвинения по делу Шакро Молодого

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Заседание суда об избрании меры пресечения Крамаренко (в центре) проходило в закрытом режиме

Бывшему начальнику следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Лефортовском суде.

О задержании Крамаренко стало известно во вторник вечером, однако официальных подтверждений этой информации не было. Мужчина работал в компании "Роснефть" и занимался "вопросами безопасности", рассказал журналистам пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Алексей Крамаренко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с Захарием Калашовым, известным также как Шакро Молодой. О том, что Крамаренко проходит по этому делу, сообщили также Интерфакс и РИА Новости.

Ранее Крамаренко проходил свидетелем по делу первого заместителя начальника главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова и давал развернутые показания. Именно на них основывалась вся суть обвинения, отмечает ТАСС.

Никандров, а также глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламанов были задержаны в прошлом году в рамках расследования уголовного дела о взятке.

Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Перестрелка произошла в Москве в декабре 2015 года, тогда два человека были убиты, а еще восемь получили ранения.

После задержания коллег Крамаренко освободил занимаемую должность и уволился по собственному желанию в конце июля 2016 года, сообщает ТАСС. РИА Новости пишет, что в марте 2017 года он устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании "Роснефть".