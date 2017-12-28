Устроивший стрельбу на кондитерской фабрике в Москве задержан

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Полиция задержала бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который утром 27 декабря устроил стрельбу на предприятии и скрылся.

В сообщении главного управления МВД по Москве говорится, что мужчина был задержан "на территории организации, расположенной на улице Правды". Подробности его задержания не уточняются.

Агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник уточняет, что Аверьянов был задержан в складском помещении на территории бывшей типографии газеты "Правда".

Подозреваемого отвезли на допрос в Следственный комитет России, следует из сообщения МВД.

По версии следствия, утром 27 декабря Аверьянов устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в Москве, в результате чего был смертельно ранен один человек - охранник предприятия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По данным Интерфакса, Аверьянов дал предварительные показания и пояснил, что открыл стрельбу из карабина "Сайга" после того, как один из пришедших представителей взыскателя долга достал пистолет и направил в его сторону.

"Он не оказал сопротивления при задержании и, если бы его не задержали, то он бы сдался сам", - сказал агентству адвокат бизнесмена Тимур Бетиралиев.

Как искали Аверьянова

Полиция в течение нескольких часов обыскивала территорию фабрики, однако задержать мужчину там не удалось. Для его поимки в городе был введен план "Сирена".

Как заявили в московской прокуратуре, Аверьянов открыл стрельбу в тот момент, когда на предприятие пришли судебные приставы, чтобы взыскать долги.

Сам Аверьянов еще накануне объяснил свои действия тем, что у него отобрали фабрику при участии местных прокуроров. Он сказал об этом в эфире радиостанции Business FM.

"Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история <...> Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - заявил Аверьянов дозвонившемуся до него корреспонденту радиостанции.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что Аверьянов несколько раз обращался с заявлениями по поводу попыток отнять у него бизнес.

Знакомый Аверьянова Герман Батасов рассказал Русской службе Би-би-си, что на бизнесмена оказывали давление в течение нескольких лет.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО "КФ Меньшевик" возбуждено 37 исполнительных производств. Речь идет о взыскании налогов, страховых взносов, штрафов и других видов задолженностей. Самая крупная сумма долга - более 3,3 млн рублей.

Три недели назад, 4 декабря 2017 года, было заведено дело о банкротстве "Меньшевика" по иску Шамсутдина Раджабова. Слушание по делу было назначено на 18 января 2018 года.