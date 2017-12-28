"Транснефть" и Сбербанк разрешили спор о многомиллиардном убытке

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"Транснефть" и Сбербанк под конец года урегулировали спор по сделке, которая привела к многомиллиардным убыткам трубопроводной компании. "Транснефть" пыталась признать недействительной сделку об опционах со Сбербанком, на которой потеряла почти 67 млрд рублей (1,16 млрд долларов по нынешнему курсу). За спором следил весь российский финансовый рынок, а ЦБ даже предупреждал о рисках для экономики.

Об урегулировании спора "Транснефть" и Сбербанк сообщили в совместном пресс-релизе.

Подробности урегулирования спора не приводятся. В совместном заявлении говорится, что условия урегулирования "позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства".

"Транснефть" и Сбербанк выражают надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов", - говорится в сообщении компаний.

В чем суть спора?

В 2013 году Сбербанк предложил "Транснефти" финансовый инструмент, который позволил бы снизить компании расходы на обслуживание облигационного долга. Это была комбинация двух опционов - на продажу и покупку валюты.

Как "Транснефть" могла на этом сэкономить? Сбербанк выплачивал "Транснефти" премию за право купить у нее доллары по цене 32,5 рубля за доллар при достижении реального курса в 45 рублей за доллар. Затем барьер по сделке был изменен на 50,35 рубля за доллар.

За счет премии "Транснефть" могла компенсировать часть издержек по обслуживанию долга. Опцион заключили на два года.

Но расчет "Транснефти" не оправдался. В 2014 году случился валютный кризис и резкий обвал рубля. В итоге "Транснефть" понесла убыток почти на 67 млрд рублей. Эти деньги она выплатила Сбербанку в конце 2015 года.

А спустя два года - в январе 2017 года "Транснефть" подала иск в суд с требованием признать эту сделку недействительной. В суде представители "Транснефти" настаивали, что трубопроводная компания не обладала достаточной информацией для оценки последствий такой сделки. В иске компания указала, что Сбербанк не проинформировал её обо всех возможных рисках.

Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу "Транснефти". Но в последующей апелляции Сбербанк выиграл. В решении апелляционного суда говорилось, что "Транснефть" все же могла самостоятельно посчитать размер потенциальных убытков. В ноябре юристы Сбербанка и "Транснефти" попросили отложить рассмотрение дела в кассации, а компании начали переговоры о мировом соглашении.

Почему это важно?

После первого решения суда в пользу "Транснефти" вице-президент Sberbank CIB (инвестиционного подразделения Сбербанка) Андрей Шеметов предупредил, что оно может спровоцировать массовую подачу исков от компаний, которые заключали подобные сделки с банками. В итоге убытки банковской системы могли бы достигнуть 1 трлн рублей.

"Данное решение продемонстрирует незащищенность участников финансового рынка и приведет к полной остановке деривативного рынка, - цитировал его ТАСС. - Все иностранные участники прекратят не только деривативные сделки, но и операции на спот-рынке, что резко снизит ликвидность всего рынка и поставит под угрозу все достижения российского финансового рынка и отбросит нас в 1998 год".

О рисках предупреждал и российский центробанк. Это решение ставит под угрозу практически все сделки российских банков с компаниями.

"В этих условиях мы вынуждены прогнозировать серьезное сокращение российского внебиржевого рынка производных финансовых инструментов. Отсутствие возможности хеджирования валютных и процентных рисков экспортеров и импортеров поставит под угрозу значительную часть экономики, связанную с импортом и экспортом", - говорилось в сообщении регулятора в июле этого года.