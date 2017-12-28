Взрыв смертника в Кабуле: не менее 40 погибших

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Силы безопасности блокировали район взрыва

По меньшей мере 41 человек был убит и более 80 получили ранения в результате взрыва смертника в здании шиитского религиозного культурного центра в Кабуле.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило Би-би-си, что за этим взрывом, осуществленным смертником, прогремели еще два - в том же районе на западе афганской столицы.

Целью смертника был культурный центр, но в результате нападения пострадала и редакция расположенного рядом новостного агентства Afghan Voice.

Как сообщается, за нападением в Кабуле стоят боевики экстремистской группировки "Исламское государство".

В последние месяцы боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России) неоднократно совершали нападения на шиитов в разных провинциях Афганистана.

На фотографиях места взрыва в Кабуле, опубликованных в соцсетях, видны несколько тел, лежащих во дворе здания.

Руководитель информационной службы шиитского центра Afghan Press сообщил Би-би-си, что из здания вынесли десятки тел. По официальным сообщениям, еще десятки человек доставлены в больницы.

Как сообщается, в момент взрыва в здании находились студенты, принимавшие участие в дискуссии, а также сотрудники информационной службы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В понедельник жертвами еще одного взрыва в Кабуле стали десять человек

Только три дня назад, в понедельник, еще десять человек стали жертвами взрыва у комплекса зданий афганской разведывательной службы в Кабуле.

ИГ в Афганистане

"Исламское государство" в январе 2015 года объявило о создании своего подразделения в Афганистане - группировки "Хорасан". Группировка использовала название исторического региона (Великий Хорасан), объединявшего части современных Ирана, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Боевики ИГ захватили территории на востоке и севере страны, однако позже утратили контроль над этими землями и были вытеснены из южных и западных регионов страны талибами и военными - афганскими и американскими.

С тех пор ИГ в Афганистане придерживается партизанской тактики. По разным оценкам, на территории Афганистана находятся от 1000 до 5000 боевиков группировки.

Боевики ИГ считают шиитов еретиками и отступниками и рассчитывают трансформировать конфликт в Афганистане в межрелигиозный - войну между суннитами и шиитами.

В октябре жертвами нападения на мечеть шиитов в Афганистане стали по меньшей мере 39 человек.