"Фабрику я не сдам по-любому": бизнесмен Аверьянов изложил версию гибели охранника

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption Аверьянов говорит, что его фабрика находилась в состоянии рейдерского захвата

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего совладельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего накануне в среду стрельбу в здании фабрики, в результате чего погиб охранник предприятия, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Следствие настаивало на аресте со стандартной формулировкой - Аверьянов может скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита требовала для него домашнего ареста.

Сам Аверьянов заявил в суде, что его фабрика находилась в состоянии рейдерского захвата.

"27 числа неизвестная группа лиц ворвалась на объект, взламывала двери, наносила ущерб. Похожая ситуация была в апреле этого года - тогда я получил серьезные травмы, но мне отказали в возбуждении уголовного дела", - рассказал он.

Он также добавил, что не испытывал неприязни к убитому охраннику, так как лично не знал его. По его словам, убийство произошло случайно - в тот момент, когда у него пытались отобрать оружие.

"У меня не было намерения стрелять или убивать людей. Сделал предупредительный выстрел в сторону людей, когда они пошли на меня. Один из нападавших попытался отнять у меня оружие, и в этот момент пуля попала в человека, которого я до этого лично не знал", - рассказал Аверьянов.

Бизнесмен утверждает, что скорая помощь прибыла на место, когда раненый охранник был еще жив, и что он лично просил врачей оказать ему помощь. Однако врачи, по его словам, побоялись заходить внутрь.

Тогда его сестра посоветовала ему уходить. "В состоянии аффекта я ушел, бросив оружие на месте", - рассказал Аверьянов.

По словам предпринимателя, он понимает, какое наказание ему грозит, но считает, что у него есть перспективы. "Фабрику я не сдам по-любому", - заявил он.

Утром 27 декабря Аверьянов устроил стрельбу в здании фабрики "Меньшевик" на Иловайской улице, в результате чего был смертельно ранен охранник предприятия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Полиция в течение нескольких часов обыскивала территорию фабрики, однако задержать мужчину там не удалось. Для его поимки в городе был введен план "Сирена".

На следующий день утром пресс-служба МВД сообщила, что он был задержан и доставлен в СКР. Юрист Аверьянова Тимур Батиралиев сообщил РИА Новости, что он не оказывал сопротивления при задержании.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Полиция в течение нескольких часов обыскивала территорию фабрики

По словам Батиралиева, действия Аверьянова следует считать самообороной.

"Вчера по горячим следам он давал интервью некоторым СМИ и говорил именно о самообороне. Соответственно, мы тоже считаем, что речь идет прежде всего о допустимой в пределах необходимого самообороне", - сказал Би-би-си юрист.

Адвокат Аверьянова в суде настаивал на домашнем аресте, утверждая, что его подзащитный сам стал жертвой.

"Его заставили сбежать, по-русски выражаясь, его просто достали", - заявил адвокат.

"Отобрали фабрику"

Батиралиев утверждает, что на территорию фабрики приходили судебные приставы в сопровождении вооруженных людей и с незаконными документами о взимании долгов.

Сам Аверьянов объяснил свои действия тем, что у него отобрали фабрику при участии местных прокуроров.

Знакомый Аверьянова Герман Батасов рассказал Русской службе Би-би-си, что на бизнесмена оказывали давление в течение нескольких лет.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Илья Аверьянов несколько раз обращался с заявлениями по поводу попыток отнять у него бизнес.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО "КФ Меньшевик" возбуждено 37 исполнительных производств. Речь идет о взыскании налогов, страховых взносов, штрафов и других видов задолженностей. Самая крупная сумма долга - более 3,3 млн рублей.

Фабрика Аверьянова производила леденцы, жвачку и мармелад. Самый известный бренд компании - "Лизун-Сосун", оформление которого напоминало дизайн конфеты Chupa Chups. Перед началом собственного производства Аверьянов импортировал Chupa Chups в Россию.