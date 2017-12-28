"Фабрику я не сдам по-любому": бизнесмен Аверьянов изложил версию гибели охранника
Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего совладельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего накануне в среду стрельбу в здании фабрики, в результате чего погиб охранник предприятия, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.
Следствие настаивало на аресте со стандартной формулировкой - Аверьянов может скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита требовала для него домашнего ареста.
Сам Аверьянов заявил в суде, что его фабрика находилась в состоянии рейдерского захвата.
"27 числа неизвестная группа лиц ворвалась на объект, взламывала двери, наносила ущерб. Похожая ситуация была в апреле этого года - тогда я получил серьезные травмы, но мне отказали в возбуждении уголовного дела", - рассказал он.
Он также добавил, что не испытывал неприязни к убитому охраннику, так как лично не знал его. По его словам, убийство произошло случайно - в тот момент, когда у него пытались отобрать оружие.
"У меня не было намерения стрелять или убивать людей. Сделал предупредительный выстрел в сторону людей, когда они пошли на меня. Один из нападавших попытался отнять у меня оружие, и в этот момент пуля попала в человека, которого я до этого лично не знал", - рассказал Аверьянов.
Бизнесмен утверждает, что скорая помощь прибыла на место, когда раненый охранник был еще жив, и что он лично просил врачей оказать ему помощь. Однако врачи, по его словам, побоялись заходить внутрь.
Тогда его сестра посоветовала ему уходить. "В состоянии аффекта я ушел, бросив оружие на месте", - рассказал Аверьянов.
По словам предпринимателя, он понимает, какое наказание ему грозит, но считает, что у него есть перспективы. "Фабрику я не сдам по-любому", - заявил он.
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Утром 27 декабря Аверьянов устроил стрельбу в здании фабрики "Меньшевик" на Иловайской улице, в результате чего был смертельно ранен охранник предприятия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Полиция в течение нескольких часов обыскивала территорию фабрики, однако задержать мужчину там не удалось. Для его поимки в городе был введен план "Сирена".
На следующий день утром пресс-служба МВД сообщила, что он был задержан и доставлен в СКР. Юрист Аверьянова Тимур Батиралиев сообщил РИА Новости, что он не оказывал сопротивления при задержании.
По словам Батиралиева, действия Аверьянова следует считать самообороной.
"Вчера по горячим следам он давал интервью некоторым СМИ и говорил именно о самообороне. Соответственно, мы тоже считаем, что речь идет прежде всего о допустимой в пределах необходимого самообороне", - сказал Би-би-си юрист.
Адвокат Аверьянова в суде настаивал на домашнем аресте, утверждая, что его подзащитный сам стал жертвой.
"Его заставили сбежать, по-русски выражаясь, его просто достали", - заявил адвокат.
"Отобрали фабрику"
Батиралиев утверждает, что на территорию фабрики приходили судебные приставы в сопровождении вооруженных людей и с незаконными документами о взимании долгов.
Сам Аверьянов объяснил свои действия тем, что у него отобрали фабрику при участии местных прокуроров.
Знакомый Аверьянова Герман Батасов рассказал Русской службе Би-би-си, что на бизнесмена оказывали давление в течение нескольких лет.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Илья Аверьянов несколько раз обращался с заявлениями по поводу попыток отнять у него бизнес.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО "КФ Меньшевик" возбуждено 37 исполнительных производств. Речь идет о взыскании налогов, страховых взносов, штрафов и других видов задолженностей. Самая крупная сумма долга - более 3,3 млн рублей.
Фабрика Аверьянова производила леденцы, жвачку и мармелад. Самый известный бренд компании - "Лизун-Сосун", оформление которого напоминало дизайн конфеты Chupa Chups. Перед началом собственного производства Аверьянов импортировал Chupa Chups в Россию.