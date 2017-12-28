Суд Грузии арестовал обвиняемых в пособничестве терроризму

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Чатаев с сообщниками планировали нападения на дипмиссии, утверждает СГБ

Городской суд Тбилиси заключил под стражу четырех граждан Грузии, обвиняемых в пособничестве терроризму.

Все четверо, как утверждает следствие, связаны с убитыми в конце ноября в ходе спецоперации членами вооруженной группировки, в том числе с членом ИГ Ахмедом Чатаевым.

Задержанные обвинения не признают, адвокаты считают, что достаточных доказательств виновности их подзащитных нет.

Одному из подозреваемых, 19-летнему жителю Панкисского ущелья Темирлану Мачаликашвили, обвинения предъявлены не были, так как он был ранен во время задержания во вторник и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Image caption ООН в октябре 2015 года внесла Ахмеда Чатаева в санкционный список причастных к деятельности ИГ и "Аль-Каиды".

"Я донесу правду о том, что произошло, до Страсбурга, до всего мира. Я это докажу!"- пообещал отец Темирлана Малхаз Мачаликашвили, выступая перед собравшимися в среду жителями Панкисского ущелья.

В чем суть обвинений

Правообладатель иллюстрации Pankisi Community Radio Image caption Сын Малхаза, Темирлан Мачаликашвили получил ранения во время задержания во вторник. С тех пор он не приходил в сознание и сейчас подключен к аппарату искусственного дыхания.

Пятеро задержанных Темирлан Мачаликашвили, Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили и Бадур Чопанашвили, как утверждает Служба государственной безопасности Грузии, помогли Ахмеду Чатаеву и его сообщникам незаконно перебраться в Грузию из Турции.

"Задержанные помогли преступной группе доехать до Тбилиси, снять квартиру и достать оружие", - сказала заместитель главы администрации службы госбезопасности Нино Гиоргобиани.

Следствие, по ее словам, ведется по статье о финансировании терроризма, обеспечении террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами, повлекшими тяжелые последствия.

Статья предусматривает тюремное наказание от 17 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В результате масштабной 20-часовой спецоперации в Тбилиси были убиты двое членов вооруженной группировки, а Чатаев взорвал сам себя

СГБ: Готовились нападения на дипмиссии

По данным следствия, Чатаев и его сообщники планировали теракты в Грузии и Турции. Целью этих нападений должны были стать дипломатические миссии.

По словам Гиоргобиани, грузинские спецслужбы изучили данные с компьютера и мобильных телефонов Чатаева и других, благодаря чему в частности удалось найти тайник с оружием.

Многочасовая спецоперация проводилась в одном из районов Тбилиси 22 ноября почти сутки. Вооруженная группа все это время находилась в многоэтажном корпусе жилого дома.

В СГБ говорят, что на начальном этапе спецоперации контртеррористический департамент в течение нескольких часов проводил переговоры с вооруженными людьми, убеждая тех сдаться, но безуспешно. Члены преступной группы открыли огонь из автоматического оружия и бросили ручные гранаты.

В результате спецоперации двое членов группы были убиты - гражданин России Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов. Их имена СГБ обнародовала во вторник, как и имя задержанного в рамках спецоперации гражданина России, разыскиваемого Интерполом Шоаипа Борзиева.

Ранее в ведомстве подтвердили, что среди погибших в ходе спецоперации в Тбилиси был Ахмед Чатаев, который предположительно является членом запрещенной экстремистской группировки "Исламское государство". Как утверждает Служба госбезопасности, Чатаев взорвал себя в квартире.

В ходе спецоперации в Тбилиси погиб также сотрудник СГБ. Еще двое сотрудников ведомства, а также двое сотрудников МВД получили ранения.

Почему арест?

Суд Тбилиси счел, что обвиняемые могут попытаться скрыться и помешать поиску доказательств по этому делу.

Решение в отношении Зураба Горнакашвили суд принимал отдельно от остальных задержанных. Адвокат Горнакашвили Ираклий Бения не ответил на вопрос, знал ли его подзащитный Чатаева.

Адвокаты остальных задержанных настаивают на том, что достаточных доказательств виновности их подзащитных нет, а их подзащитные вину не признают.

По словам адвоката задержанного Бадура Чопанашвили Дали Барбакадзе, в деле нет подтверждения того, что ее подзащитный был знаком с Чатаевым. Не понимает причины задержания и Руслан Адамов, заявила журналистам его адвокат Мариам Кублашвили.

Кублашвили будет представлять и интересы Мачаликашвили, которому официально обвинения пока предъявлены не были.

Жесткое задержание, или Выстрел в лежачего

Родные Мачаликашвили, за жизнь которого врачи борются уже третьи сутки, категорически отвергают обвинения в его адрес и версию, озвученную Службой госбезопасности о том, что Мачаликашвили собирался оказать сопротивление и взорвать гранату во время ареста.

Согласно СГБ, именно эти действия вынудили правоохранителей выстрелить в Мачаликашвили.

Правообладатель иллюстрации Pankisi Community Radio Image caption Жители Панкисского ущелья провели акцию протеста против жестких мер силовиков

Но, по словам родных Мачаликашвили, силовики ворвались в комнату, где он спал, и ранили его прямо в кровати.

"Они сказали мне, что он оказал сопротивление, и они потому в него выстрелили. Но эта пуля, попавшая в лоб, прошла прямо в спинку [кровати]. Вообще, этот ребенок даже не встал с постели. Они сразу в него выстрелили", - утверждает Малхаз Мачаликашвили.

Действия силовиков вызвали негодование не только близких, но и многих жителей Панкисского ущелья, где проживают преимущественно кистинцы. Местные жители в среду провели акцию протеста в Дуиси, родном селе Мачаликашвили.

"Панкиси и панкиссцы стали для них ассоциированной с терроризмом и преступностью стороной - это абсолютно неприемлемо,..- сказал журналистам один из участников акции Мураз Годердзишвили. - Наш конкретный посыл - нет насилию в подобных формах".

Представители совета старейшин Панкиси от имени местного населения обратились к правительству Грузии, требуя объективного расследования.

В прокуратуре Грузии заявили, что начали следствие по факту возможного превышения служебных полномочий с применением насилия сотрудниками спецназа в связи с ранением Мачаликашвили во время задержания.

В четверг Мачаликашвили перевезли из Телави в тбилисскую клинику для лечения. Врачи говорят, что его состояние остается стабильно тяжелым.