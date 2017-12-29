Apple извинилась за замедление старых iPhone
Американская компания Apple вынуждена была извиниться за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. На компанию обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов.
Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона.
Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и ранее, когда пользователи начали делиться собственными версиями на этот счет. Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей приобретать новые модели.
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Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность.
"Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, что включает в себя улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде ", - сказали в Apple.
Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет отключается вообще.
В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов США для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.
Эти вынужденные меры компания предпримет, как она заявляет, ради решения проблем клиентов, уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто мог усомниться в намерениях Apple.
В США к Apple было подано восемь индивидуальных исков по этому вопросу, кроме того иски были поданы в Израиле и во Франции.