Путин ослабил валютный контроль для живущих за рубежом россиян

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Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от валютного контроля россиян, которые больше полугода живут за границей. С 2018 года они смогут не отчитываться о счетах в зарубежных банках перед российской налоговой службой.

Подписанный Путиным документ, вносящий поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас валютным резидентом считается любой гражданин России, который хотя бы раз в год приехал в страну. Российский валютный резидент должен отчитываться перед российской налоговой службой обо всех движениях средств на своих счетах в зарубежных банках.

Некоторые операции для резидентов в иностранных банках сейчас запрещены. Им, к примеру, нельзя зачислять на иностранные счета доходы от трастов и деривативов, а также от продажи зарубежной недвижимости. Штраф за нарушение правил составляет от 75% до 100% от суммы запрещенной операции.

Штраф грозит и тем, кто просто не сообщил налоговой о своем счете в зарубежном банке.

С 2018 года правила меняются. Теперь россияне, проживающих больше 183 дней в году за рубежом, не должны будут уведомлять налоговиков о своих зарубежных счетах.

Кроме того, по новому закону граждане, постоянно проживающие за границей, смогут свободно перечислять деньги между физическими лицами, минуя уполномоченные банки, которые находятся на территории России. Все ранее существующие ограничения в рамках валютного контроля для них также снимаются.

При этом дни будут считаться не подряд, а по совокупности в течение одного календарного года.

Для россиян, проживающих за границей менее 183 дней в год, ограничения останутся в силе. Но будет ряд послаблений. К примеру, они смогут перечислять средства напрямую в иностранные банки от продажи недвижимости и транспортных средств.

Правда, речь идет о недвижимости и транспорте в странах ОЭСР и FATF - межправительственной организации, которая занимается выработкой стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В нее входят 35 стран, включая страны Европы, а также США, Японию, Новую Зеландию и другие.

Необходимость внести изменения в законодательство связана с тем, что с 2018 года Россия начинает автоматически обмениваться информацией с зарубежными финансовыми организациями. В российском минфине опасались, что это может привести к росту выявляемого количества нарушений.

О самом известном случае штрафа за нарушение валютного контроля стало известно осенью этого года. Российский суд обязал россиянина Николая Кузнецова заплатить штраф в 30 млн рублей за то, что тот распорядился перевести своему отцу 616 тысяч долларов из Траснкапиталбанка в Мособлбанк.

Перевод прошел через британский банк Barclays, а не через российский банк (хотя Кузнецов предлагал для перевода три российских банка на выбор). Из-за этого Кузнецову и присудили штраф в 75% от суммы операции.