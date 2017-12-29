Уильяма Браудера второй раз заочно осудили в России

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Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он и его партнер Иван Черкасов признаны виновными в преднамеренном банкротстве компании, работавшей в России.

Черкасов получил восемь лет общего режима, оба также оштрафованы на 200 тыс. рублей, передает Интерфакс. Именно такого наказания требовал прокурор во время на прениях сторон.

Суд также взыскал с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей по гражданским искам, цитирует решение судьи Дмитрия Гордеева РИА Новости. Иски подали три отделения управления Федеральной налоговой службы по Москве.

После оглашения приговора адвокаты сказали, что обжалуют его в Мосгорсуде. А прокурор Михаил Резниченко заявил, что прокуратура продолжит попытки добиться экстрадиции Браудера в Россию, которые предпринимались и ранее. Браудер был объявлен в международный розыск еще в 2014 году.

Это уже второй заочный приговор Браудеру, который выступает с резкой критикой России после смерти юриста Сергея Магнитского. По этому делу Браудеру было предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь".

Компания в 2004-2005 годах переводила дивиденды на Кипр, а также перечислила 600 млн рублей в два банка, расположенных в Благовещенске. Следствие считает, что таким образом бизнесмен выводил активы перед банкротством компании и причинил значительный ущерб государству.

Ранее Браудера судили по делу об уклонении от уплаты налогов. Два дела связаны друг с другом.

Первое дело

"Дальняя степь" была зарегистрирована в 1998 году в Элисте и принадлежала фонду Hermitage Capital. Сначала ее гендиректором был Браудер, а затем его партнер по бизнесу Иван Черкасов. По версии следствия, получив налоговые льготы в Калмыкии, компания стала центром скупки акций "Газпрома". На тот момент в России действовал запрет на приобретение акций газовой монополии иностранными фирмами и инвестиционными фондами.

В октябре 2004 года МВД возбудило уголовное дело против Черкасова, который руководил ООО "Камея", также связанным с Hermitage Capital. Его обвинили в неуплате налога на прибыль. Позже обвиняемым по этому делу стал и Браудер.

Летом 2007 года в рамках расследования этого дела прошли обыски в фирме Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги фонду Браудера. Руководителем отдела налогов и аудита в Firestone Duncan работал юрист Сергей Магнитский, которого арестовали в ноябре 2008 года.

Магнитского обвинили в том, что он помогал Браудеру уклонятся от налогов. Сам юрист говорил, что он раскрыл масштабную преступную схему вывода средств из российского бюджета за границу, с помощью которой, по его сведениям, сотрудники правоохранительных органов похитили 5,4 млрд рублей.

Магнитский умер в ноябре 2009 года в СИЗО "Матросская тишина", не дождавшись суда.

В июле 2013 года Тверской суд Москвы вынес первый заочный приговор Браудеру - его признали виновным в неуплате налогов компанией "Дальняя степь" на сумму более 522 млн рублей с помощью фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот для инвалидов. Бизнесмен и тогда получил девять лет лишения свободы.

Калмыцкие компании платили в бюджет вместо 35% налога на прибыль 11%, а структуры Hermitage платили всего 5,5%, так как нанимали на работу инвалидов, поясняют "Ведомости".

Второе дело

В 2015 году следственный департамент МВД начал расследование обстоятельств банкротства "Дальней степи". В обвинении было сказано, что Браудер опасался расследования первого налогового дела и разработал "план преднамеренного доведения ООО до банкротства", для чего привлек Черкасова. План включал в себя вывод с баланса "Дальней степи" акций "Газпрома" и денег под видом выплат дивидендов, писал со ссылкой на материалы дела "Коммерсант".

На суде прокурор заявил, что вина Браудера в организации преднамеренного банкротства компании "Дальняя степь" (а Черкасова - в осуществлении плана) полностью доказана.

Адвокаты Браудера и Черкасова просили вынести оправдательный приговор.

Браудер неоднократно заявлял в СМИ, что уголовные дела против него необоснованы, а расследование связано с разоблачениями Магнитского, скончавшегося в СИЗО.

"Списки Магнитского"

После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был принят законодательный акт, названный в честь российского юриста.

Акт Магнитского, принятый в США в декабре 2012 года, предусматривает отказ в визах, а также финансовые санкции в отношении россиян, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста и другим нарушениям прав человека.

В конце прошлого года президент США Барак Обама, срок полномочий которого подходил к концу, подписал закон об оборонной политике, который распространил действие "закона Магнитского" на все страны.

Под санкции в рамках "глобального акта Магнитского" попадают лица, которые, по мнению США, виновны в нарушении прав человека и коррупции.

Аналоги "закона Магнитского" были приняты и в других странах. Так, в феврале 2017 года британский парламент принял поправки в законодательство, которые расширяют полномочия правительства по борьбе с нарушителями прав человека и позволяют изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников.