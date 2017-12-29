Уильяма Браудера второй раз заочно осудили в России
Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он и его партнер Иван Черкасов признаны виновными в преднамеренном банкротстве компании, работавшей в России.
Черкасов получил восемь лет общего режима, оба также оштрафованы на 200 тыс. рублей, передает Интерфакс. Именно такого наказания требовал прокурор во время на прениях сторон.
Суд также взыскал с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей по гражданским искам, цитирует решение судьи Дмитрия Гордеева РИА Новости. Иски подали три отделения управления Федеральной налоговой службы по Москве.
- В Британии приняли аналог "закона Магнитского"
- В Британии заочно арестовали экс-следователя из "списка Магнитского"
- Следователь по делу Магнитского заочно осужден в Лондоне
После оглашения приговора адвокаты сказали, что обжалуют его в Мосгорсуде. А прокурор Михаил Резниченко заявил, что прокуратура продолжит попытки добиться экстрадиции Браудера в Россию, которые предпринимались и ранее. Браудер был объявлен в международный розыск еще в 2014 году.
Это уже второй заочный приговор Браудеру, который выступает с резкой критикой России после смерти юриста Сергея Магнитского. По этому делу Браудеру было предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь".
Компания в 2004-2005 годах переводила дивиденды на Кипр, а также перечислила 600 млн рублей в два банка, расположенных в Благовещенске. Следствие считает, что таким образом бизнесмен выводил активы перед банкротством компании и причинил значительный ущерб государству.
Ранее Браудера судили по делу об уклонении от уплаты налогов. Два дела связаны друг с другом.
Первое дело
"Дальняя степь" была зарегистрирована в 1998 году в Элисте и принадлежала фонду Hermitage Capital. Сначала ее гендиректором был Браудер, а затем его партнер по бизнесу Иван Черкасов. По версии следствия, получив налоговые льготы в Калмыкии, компания стала центром скупки акций "Газпрома". На тот момент в России действовал запрет на приобретение акций газовой монополии иностранными фирмами и инвестиционными фондами.
В октябре 2004 года МВД возбудило уголовное дело против Черкасова, который руководил ООО "Камея", также связанным с Hermitage Capital. Его обвинили в неуплате налога на прибыль. Позже обвиняемым по этому делу стал и Браудер.
Летом 2007 года в рамках расследования этого дела прошли обыски в фирме Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги фонду Браудера. Руководителем отдела налогов и аудита в Firestone Duncan работал юрист Сергей Магнитский, которого арестовали в ноябре 2008 года.
Магнитского обвинили в том, что он помогал Браудеру уклонятся от налогов. Сам юрист говорил, что он раскрыл масштабную преступную схему вывода средств из российского бюджета за границу, с помощью которой, по его сведениям, сотрудники правоохранительных органов похитили 5,4 млрд рублей.
Магнитский умер в ноябре 2009 года в СИЗО "Матросская тишина", не дождавшись суда.
В июле 2013 года Тверской суд Москвы вынес первый заочный приговор Браудеру - его признали виновным в неуплате налогов компанией "Дальняя степь" на сумму более 522 млн рублей с помощью фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот для инвалидов. Бизнесмен и тогда получил девять лет лишения свободы.
Калмыцкие компании платили в бюджет вместо 35% налога на прибыль 11%, а структуры Hermitage платили всего 5,5%, так как нанимали на работу инвалидов, поясняют "Ведомости".
- Магнитский признан виновным посмертно, Браудер - заочно
- Уильям Браудер: не собираюсь в пыточную камеру
Второе дело
В 2015 году следственный департамент МВД начал расследование обстоятельств банкротства "Дальней степи". В обвинении было сказано, что Браудер опасался расследования первого налогового дела и разработал "план преднамеренного доведения ООО до банкротства", для чего привлек Черкасова. План включал в себя вывод с баланса "Дальней степи" акций "Газпрома" и денег под видом выплат дивидендов, писал со ссылкой на материалы дела "Коммерсант".
На суде прокурор заявил, что вина Браудера в организации преднамеренного банкротства компании "Дальняя степь" (а Черкасова - в осуществлении плана) полностью доказана.
Адвокаты Браудера и Черкасова просили вынести оправдательный приговор.
Браудер неоднократно заявлял в СМИ, что уголовные дела против него необоснованы, а расследование связано с разоблачениями Магнитского, скончавшегося в СИЗО.
"Списки Магнитского"
После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был принят законодательный акт, названный в честь российского юриста.
Акт Магнитского, принятый в США в декабре 2012 года, предусматривает отказ в визах, а также финансовые санкции в отношении россиян, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста и другим нарушениям прав человека.
В конце прошлого года президент США Барак Обама, срок полномочий которого подходил к концу, подписал закон об оборонной политике, который распространил действие "закона Магнитского" на все страны.
Под санкции в рамках "глобального акта Магнитского" попадают лица, которые, по мнению США, виновны в нарушении прав человека и коррупции.
Аналоги "закона Магнитского" были приняты и в других странах. Так, в феврале 2017 года британский парламент принял поправки в законодательство, которые расширяют полномочия правительства по борьбе с нарушителями прав человека и позволяют изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников.