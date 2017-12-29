В Москве автобус врезался в остановку

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobilev/TASS Image caption Рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта на Сходненской улице

Рейсовый автобус выехал на остановку общественного транспорта в Москве и сбил людей. Три человека пострадали. В МЧС опровергли сообщения СМИ о двух погибших.

"Информация о погибших не соответствует действительности", - сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС. Три человека обратились за медицинской помощью, уточнили в ведомстве.

В московских управлениях ГИБДД и МВД также подтвердили информацию о трех пострадавших в ДТП у метро "Сходненская".

Ранее агентства ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники сообщали о двух погибших. "Один человек с остановки и один из автобуса", - уточнял собеседник Интерфакса. Водитель, по его данным, не получил серьезных травм.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobilev/TASS Image caption "У водителя автобуса ни одного нарушения ПДД с 2015 года", - заявили в департаменте транспорта Москвы

Как сообщил представитель полиции Юрий Титов, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта при попытке уйти от столкновения с другим автомобилем.

В свою очередь, пресс-служба департамента транспорта Москвы изложила такую версию в "Твиттере": "По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет".

Водитель автомобиля, который врезался в автобус, задержан. Как отметили в департаменте, на автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В понедельник, 25 декабря, в районе метро "Славянский бульвар" в Москве автобус выехал на тротуар и въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, еще 11 человек получили травмы, девять из них были госпитализированы.

Следствие проверяет слова водителя автобуса о не работавших тормозах, говорила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Водитель находится в больнице. Производитель автобуса - группа ГАЗ - исключил версию неисправности тормозной системы.

Image caption Бетонный блок, установленный у станции метро "Академическая"

Утром в пятницу пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии, на которых видно, что перед входами в подземные переходы установили бетонные блоки, облицованные деревянными панелями.

В частности, такие блоки были установлены у входов в вестибюли станций метро "Академическая" и "Калужская".

Image caption Бетонный блок появился перед подземным переходом у станции "Калужская"

Накануне бетонные блоки, замаскированные под деревянные короба, были установлены вдоль Кутузовского проспекта. Также заграждения появились у перехода возле станции "Славянский бульвар".

Всего установлено более 800 заграждений напротив входов в московское метро и это связано с наездом автобуса на людей у станции "Славянский бульвар", сообщает РБК со ссылкой на главу городского департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем", - цитирует издание чиновника.