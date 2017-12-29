Инфляция в России на историческом минимуме: хорошо это или плохо?

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Инфляция в России по итогам года снизилась до рекордно низкого уровня в 2,5%, отчитался Росстат. Это минимальный уровень за новейшую историю России. Но россияне уверены, что цены растут гораздо сильнее.

Цены на продовольственные товары декабрь к декабрю выросли на 1,1%, а на непродовольственные - на 2,8% в годовом выражении. Сильнее всего в этом году подорожали услуги, цены на которые выросли на 4,4%.

Итоговые данные по инфляции оказались на нижней границе прогноза министерства экономического развития. Ведомство ожидало инфляции на уровне 2,5-2,8% в этом году.

В Sberbank CIB (инвестиционном подразделении Сбербанка) ожидали, что цены вырастут в этом году на 2,6%.

Цены в декабре к ноябрю выросли на 0,4%.

В этом году в сентябре и августе в месячном выражении наблюдалась дефляция. Цены в эти месяцы снижались.

Почему инфляция такая низкая

Основные причины замедления роста цен - это хороший урожай этого года, укрепление рубля и медленное восстановления спроса, объясняют экономисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в ежемесячном мониторинге экономической активности. Они ожидали, что по итогам года цены вырастут на 2,5-2,7%.

Согласно мониторингу, в этом году очень медленно росли цены на продукты питания, а в июле, августе и сентябре продукты дешевели. В августе, например, цены на продукты питания в целом упали на 1,8%, а на плодоовощную продукцию - на 15,5%.

Благодаря укреплению рубля в этом году снижались цены на бытовую технику. Согласно мониторингу, они упали в среднем на 1% в ноябре 2017 года к ноябрю 2016 года. Медикаменты по той же причине подешевели на 2,8%, подсчитали эксперты.

Укрепление рубля в мониторинге объясняют ростом цен на нефть и повышенным спросом на российские активы.

Низкая инфляция - хорошо или плохо?

Инфляция в этом году оказались ниже целевого значения ЦБ в 4%. Ее снижение позволило Центральному банку снизить ключевую ставку до 7,75%. Для бизнеса и граждан это означает, к примеру, снижение ставок по кредитам.

Эксперты ожидают, что благодаря слабому росту цен регулятор сможет снижать ключевую ставку и дальше.

Такая инфляция за 2017 года выглядит огромным успехом Банка России, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Однако это же грозит ЦБ репутационными рисками, полагает она.

"Проблема в том, что удержать ее на таком низком уровне сложно, да и нет такой задачи", - объясняет Орлова. Но при этом инфляция может ускориться до более высоких значений, чем цель ЦБ в 4%, добавляет она.

Эксперты РАНХиГС также не исключают, что инфляция могла бы ускориться на фоне восстановления потребительского спроса за счет рост реальных зарплат.

Свою роль могут сыграть и внешние факторы, например, изменение цен на нефть или ужесточение денежной политики ФРС США при одновременном снижении ключевой ставки в России - это может снизить привлекательность российских активов для иностранных инвесторов, пишут экономисты РАНХиГС.

В таком ситуации регулятору придется налаживать коммуникацию, чтобы лучше управлять инфляционными ожиданиями и направлением рынка, говорит Орлова.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее неоднократно признавала важность управления инфляционными ожиданиями. В конце ноября в Госдуме она заявила, что восприятие инфляции у людей гораздо выше ее реальных значений. Он сказала, что оценка инфляционных ожиданий населения составляет 8,7%, а реальная годовая инфляция равна 2,6%.

"Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен", - сказала она.

В декабрьском отчете ЦБ сказано, что инфляционные ожидания в декабре также составили 8,7%. Это минимальный уровень за всю историю наблюдений.

Есть ли риск дефляции?

Низкая инфляция, с точки зрения экономической теории, - это не всегда благо. Если инфляция переходит в дефляцию, то есть цены падают, то это свидетельствует о застое в экономике.

Однако России, по словам Орловой, это вряд ли угрожает. Она полагает, что проблема слабого спроса преувеличена: зарплаты растут в реальном выражении на 3%, а в начале следующего года будет предвыборная бюджетная индексация. Потребление, по ее словам, поддерживает и рынок розничного кредитования, который по итогам 2017 года вырастет на 13%.

Спрос обрел новые формы, утверждает экономист. Около 20% конечного спроса, по ее словам, сейчас приходится на интернет-заказы и онлайн-покупки.

"Формат меняется, поэтому есть ощущение, что традиционные розничные сети не фиксируют восстановление спроса", - объясняет она.