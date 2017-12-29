Экс-глава Росграницы Безделов получил 9 лет по делу о хищении $8,7 млн

Правообладатель иллюстрации Eduard Molchanov/TASS

Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего директора Росграницы Дмитрия Безделова, признав его виновным в мошенничестве. Ущерб от действий экс-чиновника, согласно решению суда, составил почти 500 миллионов рублей (8,67 млн долларов).

Ещё семеро сообщников Безделова осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы, передает Интерфакс. Вместе с тем суд исключил из обвинения статью об организации преступного сообщества.

Один из адвокатов осужденных заявил, что защита обжалует приговор.

Дмитрий Безделов возглавлял Федеральное агентство по обустройству государственной границы с августа 2008-го по октябрь 2013 года. Он был уволен распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам проверки, которая вскрыла ряд нарушений в ведомстве, в частности, факты закупки дорогостоящей мебели.

Уже после увольнения Безделова его заподозрили в хищении бюджетных средств, в том числе выделенных на возведение железнодорожного пропускного пункта на границе с отколовшейся от Грузии Абхазией.

Общая сумма похищенных средств, по версии следствия, изначально превышала 1 млрд рублей.

В декабре 2013 года Безделов был объявлен в федеральный розыск, однако к тому времени бывший чиновник уже покинул пределы России.

В октябре 2014 года экс-глава Росграницы был арестован в Риме по запросу московского бюро Интерпола. Спустя год апелляционный суд Рима принял решение об экстрадиции Безделова в Россию.

Российский адвокат Безделова Владимир Жеребенков называл требования России об экстрадиции своего подзащитного из Италии безосновательным. По словам Жеребенкова, "в показаниях нет сведений, прямо указывающих на Безделова как на лицо, совершившее преступления".