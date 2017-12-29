По Ирану прокатилась крупнейшая за восемь лет волна протестов

Media playback is unsupported on your device Люди вышли на улицы нескольких крупных городов, включая Решт

Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе с протеста против подорожания яиц, к пятнице перекинулись на всю страну и приобрели политическую окраску.

Выступления недовольных инфляцией, властью исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах.

Сообщения о внушительных акциях протеста поступают из Решта и Керманшаха; собрания поменьше отмечены в Ширазе, Исфахане и Хамадане. На самом многочисленном митинге - в Мешхеде на северо-востоке страны - были арестованы 52 человека.

Image caption Демонстрация в Мешхеде в четверг

Демонстранты сначала требовали обуздать рост цен - куриные яйца за неделю подорожали вдвое. Затем появились и политические лозунги: освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции.

Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами", а в Мешхеде скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран", критикуя внешнюю политику Тегерана, который активно стремится к доминированию на Ближнем Востоке.

Спонтанные протесты - редкое явление в стране с развитым репрессивным аппаратом. Власти по традиции заявили, что за обострением внутриполитической ситуации стоят иностранные агенты и контрреволюционные элементы, и пообещали решительно пресекать несанкционированные акции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Экономические проблемы Ирана - головная боль президента Роухани

Иранская экономика выбралась из рецессии, а инфляция замедлилась, однако безработица по-прежнему высока, а бизнес страдает от нехватки инвестиций. Средняя иранская семья, по подсчетам Би-би-си, за последнее десятилетие обеднела на 15%.

Многие в Иране недовольны тем, что власти тратят деньги на геополитические игры, ввязываясь в конфликты в Йемене, Сирии и Ираке, а также на пропаганду ислама шиитского толка в пику суннитам во главе с заклятым врагом Ирана - Саудовской Аравией.

Президент Хасан Роухани рассчитывал на рост экономики благодаря ядерной сделке с США и еще пятью странами, в том числе Россией, подписанной в июле 2015 года. Сделка предусматривает снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Однако смена президента в США поставила сделку под угрозу: в октябре Дональд Трамп назвал Тегеран фанатичным режимом и пообещал пересмотреть договоренности.