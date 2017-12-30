Суд признал законным недопуск Навального на выборы президента

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Верховный суд отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального на отказ в регистрации его кандидатом на выборах президента. Суд поддержал позицию прокуратуры и Центризбиркома, который отказал Навальному, сославшись на его судимость.

"Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований", - огласил решение судья.

Адвокаты политика заявили, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его.

Сам Навальный в субботу не явился на заседание по своему иску. На процессе его интересы представляли глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и юрист Александр Помазуев.

В Верховный суд пришли два представителя Центризбиркома Дмитрий Воронин и Сергей Сахаров.

Защитники Навального во время рассмотрения иска озвучили свои возражения не только на отказ в регистрации оппозиционера, но и претензии к норме закона о выборах президента, на основании которой действовал ЦИК.

"Перечень ограничений [для регистрации кандидата] является закрытым с точки зрения конституции - в ней не говорится о том, что закон может устанавливать другие ограничения", - объяснял судье Николаю Романенкову Помазуев.

В Конституции четко оговорены препятствия для участия в выборах - это возраст, запрет избираться более двух сроков подряд, нахождение в местах лишения свободы и признание недееспособным, перечислил юрист. Законодательство, по его словам, не в праве расширять этот список.

Напомнил Помазуев и о решении Европейского суда по правам человека, который, рассматривая жалобу Навального на приговор по делу Кировлеса, признал нарушенным его право на справедливое судебное разбирательство.

Кроме того, комитет министров Совета Европы признал решение ЕСПЧ невыполненным, а значит ЦИК, как государственный орган, должен был принять меры к его исполнению, настаивал Помазуев.

"То есть, ЦИК должен был дать самостоятельную оценку законодательным нормам?" - поинтересовалась у юриста прокурор Лариса Масалова. Юрист на этот вопрос ответил утвердительно.

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"А про комитет министров Совета Европы разве что-то у нас есть в законодательстве?" - продолжила Масалова. Она обратила внимание, что второй приговор по делу Кировлеса, на основании которого Навальному и отказали в регистрации, ЕСПЧ не рассматривался.

"Но второй приговор дословно повторяет первый, - парировал Помазуев. - Когда вы будете присутствовать здесь в Верховном суде при отмене второго приговора, вы будете сами настаивать, чтобы его отменили на основании решения ЕСПЧ".

Представитель ЦИК Сергей Сахаров заявил, что не согласен с требованиями Навального и выступлениями защитников. Он вновь сослался на норму, ограничивающую пассивные избирательные права осужденных по тяжким и особо тяжким статьям.

"Мы являемся органом, который занимается организацией выборов, в наши полномочия не может входить проверка законности и мотивированной вынесенных приговоров» - добавил Сахаров. - Если уж мы так часто сегодня ссылаемся на Конституцию: такими действиями ЦИК напрямую бы нарушил один из основополагающих принципов - принцип разделения властей и принцип осуществления правосудия только судом".

Юридическая казуистика

Между Сахаровым и Помазуевым завязался продолжительный спор, во время которого они обсуждали, как именно толковать положения конституции и являются ли они приоритетными перед федеральным законодательством.

Юрист ФБК объяснял оппоненту, что, согласно конституции, закон должен устанавливать только порядок проведения выборов. "Зачем там тогда есть слово порядок? Вы полагаете, что в конституции есть лишние слова, которые мы не должны учитывать, правильно вас понимаю?" - спросил Помазуев.

В ответ представитель Центризбиркома объянил, что в конституции много "абстрактных" норм, конкретизировать которые и должен закон.

Судья и прокурор в дискуссию не вмешивались. В конце представитель ЦИК заявил, что не считает, что при рассмотрении иска Навального могут обсуждаться противоречия в юридических норм.

"Много юридической казуистики, а дело совершенно простое", - подвел итог Иван Жданов на прениях. Он еще раз перечислил конституционные ограничения для отстранения от выборов, особо обратив внимание на то, что нельзя избираться два срока подряд.

"Могли бы у ЦИКа в связи с этим возникнуть вопросы к одному из кандидатов, - пошутил Жданов, очевидно, имея в виду действующего президента Владимира Путина. - Но возникли к другому".

Навальный на свободе, "может даже прийти в этот зал", но не может избираться - это удивительно, заявил глава юрслужбы ФБК. "Я абсолютно уверен, что в каждом деле каждый судья может принять то решение, которое подсказывает ему совесть, - закончил Жданов. - Я всю жизнь надеюсь, что найду такого судью. Конечно, сомневаюсь, но, может, я найду его в вашем лице?"

На вынесение решения судье Романенкову потребовалось чуть больше часа.

Претензии к ЦИКу

Навальный обратился с жалобой в Верховный суд 28 декабря. В своем иске оппозиционер указал, что отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата на президентских выборов нарушение его право на реализацию пассивного избирательного права. Оно закреплено в ч.2 ст 32 Конституции.

ЦИК объяснял отказ в регистрации Навального статьей 6 закона о выборах президента. Согласно этой норме, человек, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, не может избираться до снятия или погашения судимости. В случае с оппозиционером препятствием стал его приговор по делу Кировлеса.

В своей жалобе Навальный указал, что это положение закона противоречит основному закону - конституции. Он также обратил внимание, что его первый приговор по делу Кировлеса был отправлен Верховным судом на пересмотр после соответствующего решения Европейского суда по правам человека.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Навальный со сторонниками после отказа в регистрации

Тем не менее в феврале этого года Навального вновь осудили к пяти годам условного срока. Политик неоднократно заявлял, что приговор нарушает решение ЕСПЧ. В его поддержку высказывался Комитет министров Совета Европы, который предлагал российским властям снять запрет на участие Навального в выборах.

В своей жалобе Навальный заявил, что ЦИК "обязана была от лица государства принять меры к устранению нарушений права Навального и зарегистрировать его на выборах президента".

Права избирателей

Глава Фонда борьбы с коррупцией также посчитал, что ЦИК нарушил право группы избирателей, которые и выдвинули его.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В конце декабря инициативная группа избирателей выдвинула Навального в президенты

Инициативная группа, поддерживающая политика, собралась в минувшее воскресенье в Серебряном бору. Такая процедура предусмотрена для тех кандидатов, которые идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Среди уже зарегистрированных кандидатов такой статус у президента России Владимира Путина.

Навальный вечером 25 декабря подал официальные документы в Центризбирком. Комиссия эти бумаги приняла, однако уже на следующий день отказала оппозиционеру в регистрации.

Выступая перед ЦИКом, Навальный пригрозил, что в случае отклонения заявки он и его сторонники развернут "общенациональную кампанию" против выборов президента. Он также сказал членам комиссии, в том числе, председателю Элле Памфиловой, что они нарушат права "миллионов" избирателей, которые хотят отдать за него свой голос.

Памфилова в ответ призвала Навального не "монополизировать права на убеждения и принципы", а также заявила, что члены комиссии "не печеньки, которые должны кому-то нравиться". Она добавила, что не имеет личных возражений против регистрации оппозиционера, однако это не позволяет сделать закон.

После отказа в регистрации Навальный анонсировал проведение общероссийской акции "в поддержку забастовки избирателей" 28 января в десятках российских городов.